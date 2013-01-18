طرح موضوع توقف رشد صنعتی قم صحیح نیست

یونس عالی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی فکر می‌کنند که آمریکا فقط دشمن قوه مجریه است و شرایط بحرانی که استکبار جهانی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد کرده است را درک نمی‌کنند.



وی با تاکید براینکه الان در دوران جنگ تمام عیار با دشمنان نظام هستیم، گفت: در این جنگ فقط صدای توپ و تانک نیست وگرنه تمام شرایط دفاع مقدسی که در دوران جنگ با استکبار داشتیم را لمس می‌کنیم.



ذخیره سازی و مصروف بی‌رویه باعث تورم کاذب می‌شود



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با انتقاد از کسانی که شرایط کنونی اقتصادی را درک نمی‌کنند گفت: متاسفانه دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی رعایت نمی‌شود و خیلی‌ها دنبال اجناس خارجی هستند.



وی با بیان اینکه علاقه به اجناس خارجی تولید بومی را مختل می‌کند گفت: خیلی از آسیب‌های ناشی از بیکاری بی‌توجهی به کالای ایرانی است.



عالی‌پور یکی از عوارض اقتصادی جامعه را مصرف گرایی دانست و گفت: تب ذخیره سازی و مصرف بی‌رویه اقلام آسیب‌های جدی به روند اقتصادی جامعه می‌زند و باعث التهاب بازار و ایجاد تورم کاذب می‌شود.



وی با بیان اینکه برخی از کشورهای همسایه از تب و التهاب ذخیره سازی در نزد خانواده‌های ایرانی به نفع خود سود می‌برند گفت: نباید بگذاریم برخی برای سرمایه‌های ایرانی دندان تیز کنند.



عضو شورای پارک علم و فناوری قم با بیان اینکه باید تولید ملی و کالای ایرانی را به عنوان سرمایه کشور قبول کنیم گفت: یکی از کارهایی که در سال گذشته توجه ویژه‌ای به آن شد توجه به عارضه یابی صنایع استان بود که نتایج قابل قبولی داشت.



توسعه استان بدون علم و فناوری امکان پذیر نیست



وی بر ضرورت راه اندازی کلینک صنعت با همکاری نهادهای صنعتی و پارک علم و فناوری تاکید کرد و گفت: توسعه استان بدون علم و فناوری امری محال است و باید شرکت‌های دانش بنیان برای رشد و توسعه صنعت استان برنامه ریزی داشته باشند.



عالی پور از برگزاری کلاس‌های تحکیم خانواده‌ها در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و گفت: این کلاس‌ها در راستای تحکیم سبک زندگی اسلامی در میان خانواده‌های قشر زحمتکش صنعتی استان توسط استادان برجسته حوزوی و روان‌شناسان خبره برگزار می‌شود.



عالی‌پور، طرح موضوع توقف رشد صنعتی قم را درست ندانست و گفت: برخی می‌گویند رشد صنعتی قم باعث تقدس زایی از شهر کریمه اهل بیت(ع) می‌شود و خواستار توقف صدور مجوزهای بی‌رویه هستند. درحالی که سازمان صنعت برای صدور مجوز شأن و جایگاه قم را درنظر می‌گیرد. ضمن اینکه بحث صنعتی شدن یا نشدن قم باید در جایگاه تخصصی مطرح و بررسی شود.