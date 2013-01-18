به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده عصر امروز جمعه در نشست خبری بعد از دیدار مقابل پیکان تهران و در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: در نیم فصل دوم همیشه بازی های بالای جدول و پایین جدول از حساسیت و هیجان خاصی برخوردار است و همین مساله باعث می شود تا گل های زیادی نیز رد و بدل شود.

ابراهیم زاده ادامه داد: باید یک خسته نباشید حسابی به بازیکنانم بگویم که توانستند چنین نتیجه ای را کسب کنند.

وی تاکید کرد: البته اگر دقت بیشتری می کردیم مطمئنا گل های بیشتری می زدیم و می توانستیم آوراژ گل خود را بهبود ببخشیم.

سرمربی نفت تهران در پاسخ به این سوال که آیا با حضور امین منوچهری مشکل گل زنی شما حل شده است یا خیر؟، گفت: از مدیریت باشگاه ممنون هستم که توانستیم آگاهانه چنین بازیکنی را جذب کنیم و منوچهری نیز توانسته در کارهای ترکیبی ما به خوبی انجام وظیفه کند و خود را در موقعیت گل قرار دهد.

منصور ابراهیم زاده در پایان و در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای ادامه نیم فصل دوم چیست؟، افزود: برنامه ما تلاش و پشتکار برای رسیدن به جایگاه بهتر در جدول است.