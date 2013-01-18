تیم امید صبا برای فرار از قعرنشینی شرایط بهتری دارد

هادی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به پیشرفت صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید کشور، اظهار داشت: این تساوی برای ما راضی‌کننده بود، چون صبا هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم صاحب توپ و میدان بود و در حالی به پیروزی نرسید که مستحق کسب سه امتیاز بود، ضمن اینکه در خانه حریف امتیاز گرفتن از تیم دوم جدول کار آسانی نبود.



وی ادامه داد: برای رسیدن به پیروزی و سه امتیاز با ارزش این مسابقه روی تیم فوتبال ذوب آهن و نحوه بازی آنها مطالعه کرده بودیم و مطمئن بودیم که اگر بازیکنان ما خودشان را باور کنند ما می‌توانیم حریف را در این دیدار در زمین آنها شکست دهیم.



مربی تیم فوتبال رده سنی امید صبای قم تاکید کرد: ما می‌دانستیم ذوب آهن اصفهان تیم خوبی است اما آنها خالی از عیب نبودند و با وجود اینکه مهره‌های خیلی خوبی داشتند، نقطه ضعف آنها خط دفاعی این تیم بود و از فرصت‌ها استفاده کردیم اما برتری خود را به راحتی از دست دادیم و کار به تساوی انجامید.



وی بیان کرد: در زمان استراحت نیم فصل برای بهتر شدن تیم تصمیمات بهتری خواهیم گرفت تا با آرامش بیشتر روی آمادگی جسمانی بازیکنان کار کنیم، زیرا مطمئنم که این مهم روی عملکرد ما نتیجه خواهد داد و بعد از تعطیلی 20 روزه لیگ برتر که به خاطر امتحانات پایان ترم تحصیلی تعطیل است، شرایط بهتری خواهیم داشت.



رنجبر تاکید کرد: بازیکنان تیم ما توانمندی‌های زیادی دارند و ما در بازی با تمام رقبای خود در لیگ برتر تا کنون خوب بودیم، اما تیم ما نیاز به این دارد که بازیکنان ما خودشان را بیشتر باور کنند و در صورتی که توانمندی خود را بپذیرند به وضعیت بهتری خواهیم رسید.



وی اضافه کرد: با وجود اینکه در بازی‌های هشت هفته اخیر امتیازات زیادی از دست دادیم ولی هنوز تا پایان فصل بازی‌های زیادی باقی مانده است و با تکیه بر انگیزه و ظرفیت بسیار خوبی تیمی، تفکرات جدیدی داریم تا صبای قم روزهای بزرگی را در پیش داشته باشد.



مربی تیم فوتبال امید صبای قم بیان کرد: در دیدارهای آتی تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا تمام سه امتیازهای بازی‌های حساس مقابل حریفان را از آن خود کرده و بر خلاف هشت بازی قبل در بازی‌ها با هیچ تیمی به راحتی امتیاز از دست ندهیم.



وی عنوان کرد: با اینکه هفته‌های سختی پیش رو داریم اما مطمئن باشید صبای قم به روزهای خوب خودش باز خواهد گشت.



لازم به ذکر است: صبای قم در حال حاضر بدون کسب پیروزی با پنج تساوی و سه باخت در جدول رده بندی لیگ برتر امید با پنج امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

