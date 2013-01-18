  1. بین الملل
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

بازگشت بحران به پاکستان/بازپرس پرونده "اشرف" کشته شد

بازگشت بحران به پاکستان/بازپرس پرونده "اشرف" کشته شد

با پیدا شدن جسد یکی از بازپرسان پرونده فساد نخست وزیر پاکستان، بحران آغاز شده در این کشور وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، یکی از افرادی که در مورد پرونده فساد "رجا پرویز اشرف" تحقق می کرد کشته شده و جسد او در منزلش پیدا شده است.

این حادثه در حالی رخ می دهد که چند روز قبل دادگاه عالی پاکستان حکم به بازداشت نخست وزیر این کشور به اتهام فساد مالی داده بود.

این حکم بواسطه ارتباط اشرف با پرونده فساد نیروگاه های برق خصوصی پاکستان صادر شده است.

اشرف پیش از انتخاب به عنوان نخست وزیر، به عنوان وزیر آب و انرژی در کابینه حضور داشت و متهم است که در پرونده فساد مالی نیروگاه های خصوصی پاکستان نقش دارد.

هنوز جرئیات بیشتری در مورد کشته شدن این فرد منتر نشده است.

کد مطلب 1794104

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