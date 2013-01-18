به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان عصر امروز جمعه و پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر پرسپولیس در نشست خبری بعد از بازی به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: ما خیلی خوب بازی کردیم و موقعیت های زیادی داشتیم اما بی تجربگی شاگردانم باعث شد نتوانیم از این فرصت های گلزنی استفاده کنیم و دروازه پرسپولیس را باز کنیم. تساوی می توانست نتیجه عادلانه ای در این بازی باشد.

درخشان در مورد داوری نیز گفت: داور بازی ملاحظه بعضی مسائل را می کرد و مثلا آنقدری که به بازیکنان ما اخطار داد می توانست به بازیکنان پرسپولیس هم کارت نشان دهد. در مورد صحنه پنالتی هم باید بگویم که غلامرضا رضایی وقتی به دروازه بان ما برخورد کرد صاحب توپ نبود و داور می توانست پنالتی اعلام نکند.

سرمربی داماش در مورد سئوال خبرنگاری که از او در مورد دربی پرسید گفت: هر دو تیم استقلال و پرسپولیس از نظر مهره و امکانات در یک سطح قرار دارند و به نظر من تجربه هر مربی بیشتر باشد می تواند در دربی به پیروزی برسد.

درخشان در پاسخ به اینکه در جام حذفی ترجیح می دهد با پرسپولیس روبرو شود یا ذوب آهن نیز گفت: هر دو تیم بسیار قدرتمند هستند و برای ما فرق چندانی نمی کند که با کدام تیم روبرو شویم اما طبیعتا ترجیح می دهم با ذوب آهن روبرو شویم چون پرسپولیس به دلیل داشتن تجربه بالا می تواند حریف خطرناک تری برای ما باشد. در هر صورت امیدوارم اشتباهات بازی امروز در بازی آینده تکرار نشود.

درخشان در پایان در مورد واحدی نیکبخت نیز گفت: نیکبخت بازیکن بزرگی است اما هنوز از نظر آمادگی فیزیکی به سطح مطلوب نرسیده است. او اگر آماده باشد می تواند به داماش بسیار کمک کند.