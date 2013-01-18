به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت پس از شکست یک بر صفر عصر جمعه داماش مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی نبود و به غیر از صحنه پنالتی اتفاق خاص دیگری نیفتاد و این سه امتیاز مبارک پرسپولیس باشد.

وی با بیان اینکه دوست داشت امسال به پرسپولیس بیاید اما یکسری از کج سلیقگی ها مانع از این مساله شد، ادامه داد: این سلیقه سرمربی بود و من هم تلاش می کنم که این اتفاق سال آینده بیفتد.

هافبک تیم داماش در خصوص بازی هفته آینده پرسپولیس مقابل استقلال هم اظهار داشت: امیدوارم بازی پرگل شده و یک تیم برنده شود تا هوادارانش با دست پر به خانه برگردند. همچنین دوست دارم مثل دو سه سال اخیر مردم از دیدن این بازی لذت ببرند نه اینکه دلسرد شوند.

خبرنگاری در مورد صحبت های علی فتح الله زاده در خصوص دربی سال 78 که گفته است در آن بازی 9 نفره به بازیکنان گفتیم به پرسپولیسی ها رحم کنند، تصریح کرد: ایشان هر چه می گوید درست است حتما موضوعی بوده که مطرح می کند.

وی با اشاره به اینکه سال آخری نیست که فوتبال بازی می کند، ادامه داد: من تازه فوتبال را شروع کردم و در این مدت هم چهار کیلو کم کردم و امیدوارم به زودی به روزهای اوج برگردم.

هافبک تیم فوتبال داماش در مورد تشویق هواداران پرسپولیس هم گفت: برای من جای خوشحالی داشت که بعد از مدتها هواداران تیم من را تشویق کردند و خاطرات خوش گذشته برایم زنده شد.