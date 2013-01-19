ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه طبق شیوه نامه اعلام شده پردیسها، پذیرش دانشجوی مازاد هم باید طبق آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش صورت گیرد، به انتقاد برخی در خصوص ابلاغ این شیوه نامه اشاره و تاکید کرد: آنهایی هیاهو می کنند که این پذیرشها را بدون مجوز دفتر گسترش وزارت علوم و عدم داشتن مجوز برگزاری آزمون زیر نظر سازمان سنجش، انجام می دادند.

برخورد با پردیسهای خاطی دانشگاهها

این مقام مسئول درباره برخورد با تخلفات این قبیل دانشگاهها، شکایات دانشجویان را مثال زد و گفت: تمام دانشجویانی که متقاضی پذیرش در این قبیل دانشگاهها بودند هم اکنون طلب بازپرداخت شهریه هایشان را دارند و مدارک این دسته از دانشگاهها در صورت ادامه تخلف، بی اعتبار خواهد شد که این بزرگترین برخورد با خاطیان است.

حسنی مکان ارائه شکایت دانشجویان نسبت به این دانشگاهها را دفتر شکایات حقوقی وزارت علوم اعلام کرد.

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، اعلام کرد که شیوه نامه ممنوعیت پذیرش بدون آزمون دانشجوی تحصیلات تکمیلی امروز به دانشگاههای کشور ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، در مصوبه ای که معاون آموزشی وزارت علوم به تازگی ابلاغ کرد، آمده است: "به منظور هماهنگی در اجرای بند " ح " ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه از یک سو و رعایت عدالت در پذیرش دانشجو یادآور می شود که پذیرش دانشجو برای دوره های تحصیلات تکمیلی صرفاً از طریق شرکت و قبولی داوطلبان در آزمون سراسری ورود به دوره کارشناسی ارشد و آزمون نیمه متمرکز برای ورود به دوره دکتری امکان پذیر است.



استثنای بر این قاعده، پذیرش مربیان حائز شرایط متقاضی استفاده از سهیمه بورسیه دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی همچنین داوطلبان بهره مند از بورس دستگاههای اجرایی است که پذیرش این عده از داوطلبان نیز صرفاً با کسب مجوز شورای بورس انجام می شود.



بر این اساس، پذیرش مستقیم داوطلبان تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی چه در واحد اصلی و چه در پردیسهای دانشگاهی خارج آزمونهای سراسری و یا کسب معرفی نامه از شورای مرکزی بورس مجاز نیست و مدارک تحصیلی این قبیل پذیرفته شدگان – در صورت پذیرش و ادامه تحصیل – از نظر وزارت علوم مدارکی غیر رسمی و فاقد امکان ارزشیابی است."