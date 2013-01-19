صنعت کفش نفسی تازه می خواهد/از کارگاه های کوچک تا فتح قله جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تولید کنندگان این صنعت دیر زمانی است در کارگاه های کوچک و محقرشان محکم ایستاده اند تا علی رغم مشکلاتی نظیر گرانی مواد اولیه بازارهای جهانی را در دستان خود قبضه کرده و با فراز و نشیب های این صنعت به هر شکل ممکن کنار بیایند.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران زمزمه گرانی مواد اولیه و حمایت های محدود دولت دست آویزی است برای در جا زدن چرا که این صنعت بیش از هر مسئله ای نیازمند الگو گرفتن از طرح ها و مدلهای جهانی و تامین نیازهای بازار است و تنها در این صورت می توان به تولیدات در این صنعت امید داشت.

لزوم استفاده از طرح و رنگ های متنوع

سیاوش صدقی، کارشناس حوزه صنعت بیان می کند: طرح و رنگ کفش های چینی و اروپایی از تنوع لازم برخوردار است و این امر به تنهایی سبب شده تا مارک های خارجی طرفداران بیشتری را در جامعه پیدا کنند.

وی تصریح می کند: تولید کنندگان داخلی باید برای قبضه کردن بازارهای داخلی و خارجی به طراحی های متنوع و مطابق نیاز جامعه روی بیاورند.

این کارشناس تاکید می کند: متاسفانه به دلیل غفلت بخش های تولیدی گاها تمام تقصیرها بر گردن گرانی مواد اولیه و عدم حمایت ها محدود می شود در حالی که دو فاکتور مهم در هر صنعتی به ویژه صنعت کفش طراحی جدید و استفاده از مدل هایی متعدد است.

بر پایه این گزارش، عده ای از کارشناسان نیز معتقدند نفس های تولید کنندگان مدتی است تنها به دلیل حمایت محدود دولت، گرانی مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز در سینه حبس شده و این صنعت نفسی تازه می خواهد تا با کمک دولت و کاهش قیمت مواد اولیه به تولیدات و صادرات گسترده اقدام کند.

تولید سالانه 25 میلیون جفت کفش در مشهد

مسعود یاوری که خود نیز تولید کننده کفش است، می گوید: سال ها است که تولید کنندگان کفش مشهد در کارگاه های کوچک خود فتح قله های جهانی را ترسیم می کنند و علی رغم حمایت های محدود دولت با دست های خسته به رقابت با دستگاه های مدرن چینی و اروپایی می پردازند.

وی ادامه می دهد: کشورهای آسیای میانه پیش از این یکی از بازارهای ما برای صادرات کفش بود اما در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز و نبود پشتیبانی های لازم از این صنعت بسیاری از تولید کنندگان ناامید شدند و دست از تولیدات گسترده برداشتند.

وی می افزاید: امروز عدم انسجام میان تولید کنندگان و مشکلات مربوط به گرانی مواد اولیه، سبب شده رقبای خارجی بازارها را به خود اختصاص دهند و جایگاه ایران را در تولید و صادرات این صنعت کم رنگ کنند.

مشهد به عنوان سومین قطب تولید کفش در ایران از سویی نظاره گر رکود بر بازار کفش است و از طرفی هر روز شاهد واردات این کالا از کشورهای چین و تایلند و کمرهای خم شده تولید کنندگان است.

تولید کنندگان مشهد با فعالیت 15 هزار نفر در این صنعت برای رقابت هر چه بیشتر با بازارهای بین المللی نیاز به حمایت های جدی دولت و مقابله با واردات این کالا دارند زیرا در حال حاضر به دلیل حمایت نکردن دولت و واردات بی رویه کمر این صنعت زیر بار فشارهای ناشی از گران شدن مواد اولیه خم شده است.

یک تولید کننده کفش به خبرنگار مهر می گوید: برخی از واحدهای تولیدی کفش این روزها به دلیل سایه سنگین واردات، گرانی مواد اولیه و رکود حاکم بر بازار نیازمند تحولی عمیق است.

نوسانات نرخ ارز و مشکلات واحدهای تولیدی

یاسر سخاوتی می افزاید: با توجه به رکود بازار جهانی، قیمت ها در دنیا کاهش پیدا کرده و این موضوع سبب افزایش واردات شده و مشکلات واحدهای تولیدی را دو چندان کرده است.

وی ادامه می دهد: هنگامی که به دلایل نوسانات نرخ ارز، گرانی مواد اولیه و تامین نقدینگی در عوامل تولید خللی وارد شود، تولید کفش به مشکل برمی خورد و بعضا منجربه تعطیلی واحدهای تولیدی می شود.

یکی دیگر از تولید کنندگان کفش نیز معتقد است: تولید کنندگان در مشهد با تشکیل خوشه صنعتی کفش سبب شدند که تولیدات کفش در این شهر شناخته شود و در حال حاضر 5 سال است که این صنعت از حالت بن بست خارج شده اما هنوز هم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند.

احمد دانا عنوان می کند: تا پیش از این صنعت کفش مشهد شناخته شده نبود اما بعد از تشکیل خوشه صنعتی کفش و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی این صنعت و میزان تولیدات آن نسبت به سال های گذشته رونق بیشتری یافت اما این رونق بازهم با انتظارات تولید کنندگان فاصله دارد.



صادرات به عراق

وی با بیان اینکه هم اکنون پایتخت معنوی به شهرهای تهران، تبریز و اربیل عراق تولیدات خود را صادر می کند، می افزاید: قیمت مواد اولیه روز به روز در حال افزایش است که این امر چندی است صنعت کفش را دچار تهدید و بحران کرده است.

حسین راسخی نیز که یکی دیگر از تولید کنندگان کفش است می گوید: با وجود گرانی مواد اولیه تمامی تولید کنندگان تلاش می کنند تا از ظرفیت تولید کم نکنند.

وی با اشاره به صادرات کفش ادامه می دهد: تاجرانی در تهران کفش های تولیدی را خریداری و از آنجا به کشورهای عربی نظیر عراق صادر می کنند.

این تولید کننده می افزاید: صنعت کفش در صورتی که مورد توجه قرار بگیرد بسیار درآمدزا بوده و چنانچه این سرمایه به سمت کارآفرینی و ارزش افزوده بالاتر هدایت شود کمک بسیاری به بخش صادرات و تولید خواهد کرد.

عامل توسعه خوشه کفش مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این صنعت به کمک دولت نیازمند است زیرا افزایش کمیت و کیفیت این کالا با توجه به کوچک بودن واحدهای تولیدی و فشارهای اقتصادی امکان پذیر نیست.

محمد رضا تازیکی می افزاید: تحول در صنعت کفش این شهر نیازمند تدوین نقشه راه، شناخت بازارهای جهانی و حمایت های دولتی است.

تولیدات کفش ارزش افزوده بالایی ندارد

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از تولیدات کفش ارزش افزوده بالایی ندارد، بیان می کند: استفاده از مواد اولیه گران و نداشتن نیروی انسانی کافی در این عرصه یکی دیگر از مشکلاتی است که بر سر راه تولید کنندگان این صنعت قرار گرفته است.

تازیکی با اشاره به صادرات کفش مشهد، می افزاید: این شهر با ارسال کفش تولیدی خود به تهران و تبریز به صورت غیر مستقیم در صادر کردن این کالا نقش اساسی دارد.

وی ادامه می هد: تهران و تبریز پس از دریافت کفش تولیدی مشهد آن را به کشورهای عربی از جمله عراق و امارات صادر می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات و مشکلات جدی صنعت کفش در مشهد، کمبود نیروی انسانی متخصص است، می گوید: این شهر برای رونق هر چه بیشتر صنعت کفش و رقابت با بازارهای بین المللی به 2 هزار نیروی انسانی دیگر نیز نیازمند است.

کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت کفش

وی تصریح می کند: این صنعت آنگونه که باید در این شهر شناخته نشده و این امر خود یکی از دلایل کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه است.

وی از فعالیت 15 هزار نفر در صنعت کفش مشهد خبر می دهد و می افزاید: این میزان نیرو در بخش های مختلف این صنعت فعالیت می کنند.

وی با اشاره به میزان تولیدات این کالا می گوید: تولید مشهد در زمینه این کالا 20 تا 25 میلیون جفت کفش با ارزشی بالغ بر 500 میلیارد تومان در سال است.

وی تصریح می کند: خوشه صنعتی کفش مشهد سال جاری در زمینه فروش و تولید این کالا نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است.

افزایش قیمت مواد اولیه تهدیدی برای تولید کنندگان

وی ادامه می دهد: اگر پایتخت معنوی پس از گذشت سه سال بتواند میزان تولیدات خود را به لحاظ کمی و کیفی به 20 درصد برساند شاهکاری عظیم در این صنعت اتفاق خواهد افتاد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیزعنوان می کند: این صنعت برای پویایی و پیشرفت هر چه بیشتر نیازمند آموزش به تولید کنندگان، ارتقاء مهارتها و در نهایت توسعه بازار است که در این راستا خوشه صنعتی کفش مشهد آموزش های کوتاه مدت و بلند مدتی را به منظور توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت فعالان این خوشه صنعتی برگزار می کند.

مسعود مهدیزاده ادامه می دهد: خوشه صنعتی کفش طی سال های اخیر با حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی موفقیت های خوبی را کسب کرده و تلاش می کند در زمینه ارتقاء و افزایش سرمایه اجتماعی و حضور در بازارهای خارجی جایگاه واقعی خود را کسب کند.

تحولی در طراحی کفش

وی تصریح می کند: صنعت کفش برای حضور گسترده در بازارهای داخلی و خارجی به تحول در زمینه طراحی و دریافت نیازهای بازار احتیاج دارد.

وی عنوان می کند: خوشه صنعتی کفش مشهد با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی توس طی یک سال گذشته به منظور افزایش کمیت و کیفیت این کالا ایفای نقش می کند.

رئیس اتحادیه کفاشان مشهد نیز می گوید: مشکلات ارزی نخستین ضربه را به تولید کنندگان کفش وارد کرده و آنان در تهیه مواد اولیه با مشکلات بسیاری مواجهند و بی تردید با این وضعیت نمی توان به تولیدات گسترده در این عرصه خوش بین بود.

چالش‌های تولید در صنعت کفش

حسین حسین‌زاده می افزاید: کاهش تولید و گرانی مواد اولیه تهدید جدی برای صنعت کفش محسوب می شود زیرا تا زمانی که برای تامین مواد اولیه و لوازم جانبی در داخل کشور اقداماتی صورت نگیرد، مشکلات صنعت کفش حل نخواهد شد.

وی تصریح می کند: زمانی که تولیدکنندگان کفش توان فروش محصولات خود را نداشته باشند، وضعیت نا‌مناسب تر و مشکلات واحدهای تولیدی افزایش می یابد.

وی عنوان می کند: این صنعت هم اکنون در کما و رکود به سر می برد و تنها راه برای مقابله با این موضوع مدیریت صحیح، شناسایی تهدیدها و ضعف‌های این صنعت و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی است.

چالش‌های تولید در صنعت کفش سالیان سال است که نیازمند بررسی و علت‌یابی است، اگر چه این صنعت تاکنون توانسته علی رغم همه سختی ها تا حدودی به رونق و پویایی دست یابد اما این جایگاه هنوز هم برای شهری که صنایع گوناگون با ظرفیت های چشم گیر را در خود جای داده مناسب نیست.

گزارش: مرضیه صاحبی