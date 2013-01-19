ضرورت تشدید میزان نظارت و بازرسی در بازارهای گیلان

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توانمندسازی و تجهیز هر چه بیشتر مجامع امور صنفی و اتحادیه هاهی صنفی در استان افزود: این امر باعث تقویت همکاری های مجامع با ادارات این سازمان شده و تاثیر گذاری بیشتر فعالیت های اتحادیه های صنفی را موجب خواهد شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر اولویت اصلی استان در حوزه اصناف تسریع و تحول در میزان ثبت اطلاعات واحدهای صنفی در سامانه مربوطه است و این امر باید در یک بازه زمانی در کوتاه مدت در راس کارهای ادارات این سازمان و اصناف در شهرستان های استان باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: این استان در بخش تجارت و اصناف از جمله بهترین استان های کشور است و باید با افزایش همکاری و هماهنگی میان ادارات صنعت، معدن و تجارت و مجامع و اتحادیه های صنفی این روند تداوم یابد.

وی افزود: با توجه به اهمیت بحث کنترل و نظارت بر بازار و به منظور دفاع از حقوق شهروندان به ویژه در آستانه فرا رسیدن ایام پایانی سال بحث نظارت واحدهای صنفی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بنابراین ضمن افزایش میزان نظارت و بازرسی ها باید روند برخورد با متخلفان و تشکیل پرونده های تخلف تشدید شود.

منتظری در ادامه با بیان اینکه امسال حمایت از تولید داخلی به عنوان مهمترین سرفصل کاری در کشور مطرح است، اظهارداشت: حمایت از تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح و مهمترین قسمت این شعار فرهنگ سازی در راستای مصرف تولیدات داخلی در سطح جامعه و تبدیل آن به یک دغدغه ملی است.

وی همچنین خرید محصولات داخلی را به عنوان نخستین قدم برای تحقق شعار امسال دانست و بر ضرورت سرمایه ‌گذاری بیشتر در بخش صنایع تولیدی در استان تاکید کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بیان داشت: توجه به صنعت و صنعتگران در راستای تحقق شعار سال تولید ملی و سرمایه ایرانی در دستور کار این استان قرار دارد.

وی یادآورشد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران امروز فشارها و تحریم ‌های خود را علیه ایران اسلامی شدت بخشیده تا بتوانند از این طریق به اهداف پلید خود دست یابند، در این شرایط است که می‌ توان با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تمام توطئه‌ های دشمنان را نقش برآب کرد.