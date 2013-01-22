  1. اقتصاد
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دریافت 14 درخواست ایجاد آموزشگاه مهارت در خارج

دریافت 14 درخواست ایجاد آموزشگاه مهارت در خارج

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از فعالیت 7 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای مالزی، کویت و امارات خبر داد و گفت: 14 درخواست برای ایجاد مراکز خارجی فنی و حرفه ای دریافت شد.

کوروش پرند در گفتگو با مهر یکی از برنامه های سازمان فنی و حرفه ای در عرصه بین الملل را فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در خارج از کشور اعلام کرد و گفت: شیوه نامه فعالیت این دفاتر در خارج کشور نیز طراحی و ابلاغ شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 7 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در کشورهای امارات، کویت و مالزی در زمینه ارائه خدمات آموزشی در بازار کار و مهارت آموزی فعال هستند.

پرند ادامه داد: همچنین 14 درخواست صدور مجوز تاسیس آموزشگاه از کشورهای عراق، مالزی، افغانستان و آلمان واصل شده است که با 5 درخواست موافقت اصولی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: با توجه به قابلیت های ویژه و ظرفیت های بالای سازمان فنی و حرفه ای، امتیاز سرگروهی آموزش های مجازی و شبیه سازی در بین کشورهای مسلمان و آموزش مربیان کشورهای جهان اسلام؛ از تیرماه سال گذشته به سازمان فنی و حرفه ای کشورمان واگذار شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: آئین نامه صلاحیت های حرفه ای متناسب با دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز هر یک از حرفه های بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ حداکثر مشتمل بر 10 سطح شامل 5 سطح پایه، 4 سطح عالی و 1 سطح خبرگان خاص طبقه بندی شده است.

پرند بیان داشت: در راستای طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری، طراحی دوره های تکمیلی بین سطوح تکمیلی که در فاز نخست تهیه و تدوین مسیر حرفه ای و محتوای درسی در سطح و مقطع فوق دیپلم است در 21 رشته همچون رشته های برق صنعتی، ماشین ابزار، تراش و فرز، جوشکاری، الکترونیک صنعتی و مکانیک خودرو با دعوت از متخصصان و خبرگان حرفه ای انجام شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: آئین نامه اجرایی طرح ارائه تسهیلات برای تبدیل مکان های استیجاری به ملکی که تاکنون دوبار اصلاح شده به کمیسیون مربوطه هیئت دولت ارائه شد.

کد مطلب 1794153

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