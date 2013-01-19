محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضور باشگاه فولاد ماهان در ورزش های زورخانه ای اظهار داشت: ورزش زورخانه‌ای یک ورزش اصیل ملی و مذهبی است که رکنهای جوان مردی و فتوت را در خورد دارد و مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است. این ورزش یک خواستگاه کاملا ایرانی دارد و ورزشی مذهبی و قرین شده با اعتقادات دینی و نام ائمه اطهار است.

وی ادامه داد: فولاد ماهان نیز نسبت به این ورزش که بار معنوی زیادی نیز دارد، احساس وظیفه کرده و در این حوزه ورود کرده است و در سالهای آینده نیز مطمئنا فعالیت خود در این ورزش را ادامه خواهد داد.

اصفهان بهترین نفرات را در ورزش زورخانه ای دارد

مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان در مورد وضعیت ورزش زورخانه ای استان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه در این رشته ورزشی اصفهان دارای استعدادهای خوب و فعالی است و تقریبا می‌توان گفت که اصفهان بهترین ورزش کاران را در هنرهای فردی دارد اما در زمینه تیمی باید بیشتر تقویت شود.

وی در مورد وضعیت تیم ورزش زورخانه‌ای فولاد ماهان بیان داشت: امسال درصد بالایی از تیم ماهان از ورزشکاران بومی که در استان اصفهان پرورش یافته بودند، تشکیل شد و تیم ما با این نفرات در مسابقات شرکت کرد، این افراد در این دوره از مسابقات با قدرتمندی کامل عمل کردند و تا پای فینال نیز حضور پیدا کردند.

مردم با تغیییرات به وجود آمده در ورزش زورخانه‌ای آشنا نشده‌اند

ساکت در مورد استقبال کم مردم از ورزش زورخانه ای گفت: پردازش رسانه ها به خصوص صدا و سیما به این ورزش کم است و مردم هنوز با این ورزش و تغییراتی که در آن به وجود آمده است آشنا نیستند. مردم باید بداندکه شکل، محتوا، نحوه و حتی ورزشکاران این ورزش با گذشته متفاوت شده است.

وی افزود: چون اصفهان به عنوان پایتخت ورزش زورخانه ای انتخاب و معرفی شده است، جا دارد به این ورزش بیشتر از گذشته پرداخته شود و گودهای بیشتری برای علاقه مندان ساخته شود بنابراین در این مسیر همه نهادها و به خصوص شهرداری باید توجه بیشتری داشته باشد.

ساکت بیان داشت: یکی از مکان‌هایی که می توان برای پرورش و گسترش این ورزش روی آن سرمایه گذاری کرد، پادگان ها و حتی دانشگاه‌هاست زیرا این مکانها به خاطر بافتی که دارند، می‌توانند زمینه گرایش بیشتر نسل جوان به این ورزش را فراهم کنند.