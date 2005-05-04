عمليات انتحاري اربيل يكي از بي سابقه ترين اقدامات تروريستي در ماه هاي اخير بوده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان ، عراق درچند ماه اخيردر مناطق مختلف خود شاهد عملياتهاي انتحاري متعددي بوده است كه در مراكز استخدام و جذب نيروي پليس نوپاي اين كشور به وقوع پيوسته است و يكي از شديدترين اين حملات روز چهارشنبه در شهركردنشين اربيل به وقوع پيوست كه براساس گزارش اين شبكه تلويزيوني به كشته شدن حداقل 45 تن و مجروح شدن 200تن منجر شد.

ازسوي ديگر با توجه به وسعت تخريبي اين عمليات انتحاري ، محافل گوناگون خبري اخبار وآمار متفاوتي ازتلفات آن اعلام كردند تاآنجا كه برخي از رسانه تلفات اين انفجار بزرگ راحدود 60كشته و بالغ بر 150مجروح اعلام نمودند كه يكي از بي سابقه ترين و هولناكترين حملات انتحاري چند ماه اخير عراق محسوب مي شود.به همين جهت است كه آماري كه از سوي شبكه تلويزيوني سي ان ان در خصوص شمار كشته شدگان و مجروحان عمليات انتحاري روز چهارشنبه اربيل ارائه شده است با آنچه كه از سوي خبرگزاري هاي ديگر منتشر شده ، مغايرت دارد.

به گفته گزارشگر سي ان ان از عراق ، عامل اين حمله انتحاري حدود 300تن از جوانان مشتاق پيوستن به نيروي پليس عراق را در يكي از مراكز استخدام محلي كه در نزديكي دفتر حزب دمكراتيك كردستان عراق قرار داشت، مورد هدف قرار داد.

بر اساس اين گزارش و به گفتته مقامات محلي، خبر پذيرش نيروي پليس و زمان آن پيشتر در نشريات و مطبوعات محلي اعلام شده بود و به عبارتي مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه عامل بمب گذاري به راحتي از زمان و مكان اجراي عمليات خود آگاه بوده و به راحتي براي آن برنامه ريزي كرده است .

شبكه تلويزيوني سي ان ان با اشاره به وضعيت آشفته محل وقوع حادثه با پخش تصاويري جريان عمليات امداد و آمبولانس هايي را كه اجساد و مچروحان حادثه را به بيمارستان هاي محلي انتقال مي داد ند به تصوير كشيد.

لازم به ذكر است كه چندي پيش نيزعمليات انتحاري ديگري درشهر حله در جنوب عراق كه بيش از 263كشته و مجروح بر جا گذاشت و همچنين عمليات انتحاري موصل نيز كه طي آن يك تروريست با خودروي بمب گذاري شده به مسجد شيعيان در اين شهر حمله كرده بود، باعث شد تا شمار زيادي از نمازگزاران به شهادت برسند.