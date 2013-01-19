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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۳۶

یوسف‌زاده در گفتگو با مهر:

گسترش فرهنگ وقف در جامعه ریشه بسیاری از مشکلات را می‌خشکاند

گسترش فرهنگ وقف در جامعه ریشه بسیاری از مشکلات را می‌خشکاند

لنگرود - خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود گفت: گسترش فرهنگ حسنه وقف در جامعه می تواند ریشه بسیاری از مشکلات از جمله فقر را بخشکاند.

حسین یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقف از جایگاه بسیار رفیعی در اسلام برخوردار است، افزود: احیای وقف، زنده نگه‌ داشتن شاخصه‌ های یک جامعه اسلامی است.

وی اظهارداشت: سنت نیکوی وقف، یکی از مصادیق آشکار نیکوکاری و خیرخواهی است که ابعاد مختلف آن باید برای مردم تشریح شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه لنگرود با بیان اینکه رسانه ها در این زمینه توانمندی های بسیاری دارند، گفت: فرهنگ سازی یکی از رسالت های رسانه هاست و توانمندی های بسیاری در این عرصه دارند.

وی افزود: اگر وقف در جامعه فرهنگ سازی، احیاء و موقوفات در مسیر درست برنامه ریزی شود باعث توسعه، تحول و از بین بردن فقر خواهد شد.

یوسف زاده ادامه داد: تمامی مسئولان و رسانه ها باید برای ترویج، گسترش و توسعه فرهنگ وقف تلاش و مردم را با خیرات و برکات وقف آگاه سازند.

کد مطلب 1794173

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