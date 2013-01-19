حسین یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقف از جایگاه بسیار رفیعی در اسلام برخوردار است، افزود: احیای وقف، زنده نگه‌ داشتن شاخصه‌ های یک جامعه اسلامی است.

وی اظهارداشت: سنت نیکوی وقف، یکی از مصادیق آشکار نیکوکاری و خیرخواهی است که ابعاد مختلف آن باید برای مردم تشریح شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه لنگرود با بیان اینکه رسانه ها در این زمینه توانمندی های بسیاری دارند، گفت: فرهنگ سازی یکی از رسالت های رسانه هاست و توانمندی های بسیاری در این عرصه دارند.

وی افزود: اگر وقف در جامعه فرهنگ سازی، احیاء و موقوفات در مسیر درست برنامه ریزی شود باعث توسعه، تحول و از بین بردن فقر خواهد شد.

یوسف زاده ادامه داد: تمامی مسئولان و رسانه ها باید برای ترویج، گسترش و توسعه فرهنگ وقف تلاش و مردم را با خیرات و برکات وقف آگاه سازند.