افتتاح مجهزترین بیمارستان شرق استان تهران در دهه فجر

رضا طاهرخانی در گفتگو با مهر افزود: در دهه فجر امسال بیمارستان نکو رودهن با اعتباری بالغ بر 62 میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: بیمارستان نکو رودهن در چهار طبقه و دو هزار و 600 متر مربع که دارای اورژانس شبانه روزی، آزمایش تشخیص طبی، دندانپزشکی، تصویر برداری(سی تی اسکن 16 اسلایس و سونوگرافی)، رادیولوژی، ماما گرافی دیجیتال، عکس از فک و صورت(OPG)، سنجش تراکم استخوان، چشم پزشکی، مامایی و بخش جراحی با سه اتاق عمل مجهز است.

اشتغالزایی مستقیم برای 210 نفر در دو فاز بیمارستان نکو

بخشدار رودهن ادامه داد: با راه اندازی این بیمارستان و با توجه به قرار داشتن این شهر در کنار جاده مهم مواصلاتی شمال کشور مصدومان جاده ای هراز و فیروزکوه در همین بیمارستان مداوا می شوند.

وی تصریح کرد: با افتتاح فاز اول این بیمارستان در دهه فجر امسال برای 60 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می شود و در فاز دوم برای 150 نفر دیگر اشتغالزایی خواهد شد.