محمد آقاجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی است و آغاز این دهه مصادف با ورود حضرت امام خمینی(ره) پس از 15 سال تبعید، به خاک میهن است.

وی از دهه فجر به عنوان فرصتی یاد کرد که می توان به بیان خدمات گسترده دولت و نظام از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون پرداخت و فلسفه شکل گیری انقلاب را برای نسل امروزی تبیین و روشنگری کرد.

فرماندار لاهیجان گفت: انقلاب اسلامی نجات بخش کشور از دست استکبار بود و دهه فجر یادآور این روزها و ایام عظمت بخش و تاریخی است.

وی در ادامه تبیین دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی ایران در دهه فجر را یکی از راه‌ های سپاس از خداوند برشمرد و افزود: انتقال پیام انقلاب به نسل های جدید و خدمت رسانی صادقانه، پاسخگویی به نیازهای مردم و ایجاد رضایت ‌مندی از دیگر روش های شکرگزاری از خداوند به دلیل تاسیس این نظام الهی است.

آقاجانزاده دهه فجر را سند افتخار ملت ایران و فرصتی برای نشان دادن چهره انقلاب اسلامی به جهانیان دانست و یادآورشد: دشمنان هر ترفندی را به کار می ‌برند تا به گمان خودشان چرخ نظام جمهوری اسلامی ایران را از کار بیندازند ولی تمامی نقشه های آنان نقش برآب می شود.