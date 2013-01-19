1800 تن برنج در استان ایلام توزیع شد

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هیچ گونه کمبود برنجی دراستان ایلام وجود ندارد و التهاب بازار حباب است، گفت: چندین انبار توزیع برنج در استان آماده توزیع برنج به اتحادیه های خواروبار برای توزیع درسطح استان هستند.

وی از توزیع برنج در بیش از 160 نقطه شهر ایلام به صورت شبانه در فروشگاههای شهر ایلام برای آرام سازی فضای استان خبر داد و افزود: 1800 تن برنج در بین ادارات و دستگاه های دولتی ودانشگاه ها توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ایلام با اشاره به این که بیش از 70 درصد مصرف داخل کشور تولید داخل است، تصریح کرد: هیچ گونه نگرانی از بابت تهیه برنج دراستان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بیش از 650 تن برنج دیگر در حال بارگیری و آماده ورود به استان است، افزود: نیاز به برنج در استان ایلام حدود 50 تن است ولی 95 درصد مصرف استان برنج خارجی است.

مهدوی درخصوص شایعات اخیر دراستان ایلام که در بعضی نقاط برنج مخلوط شده با جو فروخته شده است، تصریح کرد: مردم استان ایلام مردم شرافتمندی هستند و این شایعات در استان کذب محض است و در سطح استان این گونه برنج توزیع نشده است و مردم ما هوشیارانه و با خاطر آسوده برنج مصرفی خود را انتخاب کنند.