نواب صفوی یک فضای نوگرایی را علیه استکبار جهانی مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری جمعه‌شب در یادواره شهدای کوی مسجد شیخ سعدون بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فدائیان اسلام و چهار محل بوشهر، اظهار داشت: شهید نواب صفوی شخصیتی علیم بود که در مکتب تشیع رشد کرد و در نجف مبانی دینی را آموخت.

وی با اشاره به نقش بسیار مهمی شهید نواب صفوی و دیگر شهدای اسلام، اضافه کرد: اگر امروز روز بزرگداشت غزه و مبارزات اسلامی در سرزمین‌های فلسطین است، محصول تلاش‌ها و فداکاری شهدای اسلام است.

امام جمعه بوشهر به حرکت نواب صفوی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شهید نواب صفوی با حرکت خود یک فضای نوگرایی را علیه استکبار جهانی مطرح کردند.

وی در ادامه سخنان خود، ملی شدن صنعت نفت را مرهون رشادت‌های فدائیان اسلام از جمله شهید نواب صفوی دانست و تصریح کرد: شهید صفوی با نگاه خود خواستار پیروزی اسلام و در پی از بین بردن شرک بوده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری مردم بوشهر را مردمی دین‌دار و ولایت‌مدار دانست و اضافه کرد: شناسنامه این شهر یک شناسنامه دینی است که به قلم بزرگانی همچون بلادی، حجت‌ها و آل‌اسفورها نوشته شده است.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای برگزاری چنین یادواره‌هایی، ادامه داد: برگزاری این یادواره‌ها و مجالس، مدرسه ای برای آموختن راه شهدای گرانقدر است.

حسین وردیانی مدیر کل سابق تربیت بدنی استان بوشهر در ابتدای این مراسم با اشاره به تقارن مراسم شهدای فداییان اسلام و شهادت شهید نواب صفوی با این یادواره، این روز را مغتنم شمرد و ابراز داشت: همه کسانی که در راه اسلام به شهادت رسیده اند، فدایی اسلام هستند و همه ما باید پاسدار خون شهدای راه آزادی بشر باشیم و در جهت و در راه آنها حرکت کنیم.

این مراسم با حضور امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر و جمع کثیری از مردم در حسینیه کوی شیخ سعدون برگزار شد.