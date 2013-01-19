سبک نگارگری قاجاری در آثار "مریم ضرابی مقدم" به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، مکتب نقاشی و نگارگری قاجار که از دوره زندیه آغاز شده، از تلفیق نقاشی سنتی ایران و نقاشی اروپایی به وجود آمده که اینک به نام نقاشی قاجار شهرت یافته است.

نگارگری، مفهوم عام از تلفیق سبک‌های گوناگون شامل تذهیب، تشعیر، حاشیه سازی، جدول کشی، گل و مرغ است.

در همین خصوص نمایشگاه آثار نگارگری مریم ضرابی مقدم در خانه هنرمندان اصفهان افتتاح شد.

قلم گیری، گل و مرغ، تذهیب از جمله آثار این هنرمند اصفهانی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و به گفته مدیر خانه تجسمی اصفهان حاصل تلاش چندساله این بانوی هنرمند است.

125 اثر با بهره گیری از تکنیک‎های مختلف رنگ روغن، تکنیک اکریلیک، آبرنگ و گواش در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

مریم ضرابی مقدم در خصوص این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در آفرینش این آثار نگارگری از سبک قاجار بهره گرفته شده است.

وی بیان داشت: تا 4 بهمن ماه این نمایشگاه در خانه هنرمندان اصفهان برقرار و پذیرای علاقمندان به هنر نگار گری است.

