آمارهای استاندار از شاخصهای هرمزگان و ارائه پنج پیشنهاد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی جمعه شب در نشست جمع بندی بازدید اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پروژه های عمرانی استان هرمزگان در ابتدای جلسه ظرفیتها و قابلیتهای استان هرمزگان به لحاظ اقتصادی، صنعتی، تجاری و بندری تشریح شد.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه هر جزیره هرمزگان در خلیج فارس با 14 ناو دشمن برابری می کند، بیان داشت: اگر به مسائل معیشتی مردم جزایر و نیازهای این جزایر در جایگاه واقعی خود توجه نشود و امر مهم اسکان و جمعیت جدی گرفته نشود به سیستم دفاعی کشور ضربه وارد می شود.

وی در تشریح شاخص های مهم استان هرمزگان بیان داشت: حد فاصل سالهای 1384 تا 1390 تولید ناخالص داخلی استان هرمزگان از 35 به 65 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که تولید سرانه در سالهای 84 تا 89 از 26 میلیون ریال به 44 میلیون ریال رسیده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه نرخ بیکاری از 12.1 در انتهای سال 83 به 11درصد در سال 90 رسیده است، تلاشهای دولت و نظام در استان هرمزگان را ماندگار توصیف کرد و اظهارداشت: اما "شایستگی" و "عقب ماندگی" دو عنصر مهم است که زمانیکه به اقدامات دولت در استان می نگریم شاهد عقب ماندگی استان به دلیل برنامه ریزی های اشتباه از گذشته هستیم.

عزیزی همچنین در ادامه افزود: سرمایه گذاری های عمرانی دولت نهم و دهم از یک هزار و 176 میلیارد ریال از سال 84 به سه هزار و 99 میلیارد ریال در سال 90 رسیده است. همچنین در جذب سرمایه گذاری های خارجی استان هرمزگان رتبه نخست در کشور را دارا است.

افزایش 38 درصدی واردات کالا از گمرکات هرمزگان به کشور

وی با اشاره به افزایش آمارهای صادرات و واردات کالا از گمرکات استان هرمزگان اضافه کرد: میزان صادرات کالا از گمرکات هرمزگان در سال 90، 29 میلیون و 149 هزار تن با ارزش ریالی 9 میلیارد دلار در مقایسه با ابتدای دولت از نظر وزنی 87 درصد و از نظر ارزش ریالی 190 درصد افزایش یافته است

به گفته استاندار هرمزگان در سال 90 از طریق گمرکات استان هرمزگان واردات کالا 13 میلیون و 800 هزار تن با ارزش 27 میلیارد و 560 میلیون دلار است که نسبت به ابتدای کار دولت نهم و دهم 38 درصد افزایش واردات داشته ایم.

وی با بیان اینکه روزانه شش هزار تریلر جهت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مهم استان به خصوص بندر شهید رجایی وارد استان هرمزگان می شوند، بر توسعه و ایجاد زیرساختهای حمل و نقلی جاده ای تاکید کرد و جاده های هرمزگان را ترانزیتی و در راستای منافع ملی کشور و نظام بیان کرد.

هرمزگان رتبه آخر در توسعه راههای روستایی

عزیزی با بیان اینکه عقب ماندگی ها در حوزه جاده های اصلی و فرعی تصریح کرد: در طول خدمت دولت نهم و دهم هفت هزار و 991 کیلومتر به طول راههای استان اضافه شد که از چهار هزار و 455 کیلومتر در ابتدای دولت با 189 درصد افزایش به 12 هزار و 859 کیلومتر رسیده است.

وی افزود: متاسفانه در بحث راههای روستایی همچنان هرمزگان عقب ماندگی های زیادی دارد که در رتبه بندی کشوری در جایگاه 28 و 29 کشوری قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه بزرگراهی از بندرعباس تا کنارک و چابهار در شرق هرمزگان بیان داشت: توسعه و ساماندهی سواحل خلیج فارس تا دریای مکران از اهمیت خاصی برخوردار است که نیازمند توجه بیشتر نمایندگان به این موضوع است. وی همچنین توسعه راه بندرعباس تا عسلویه را یکی از ظرفیتها مغفول مانده عنوان کرد.

آمار ساخت و ساز مسکن در هرمزگان از خلقت انسان تا دولت خدمتگذار

استاندار هرمزگان توجه اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را به این موضوع معطوف کرد که تا قبل از دولت نهم و دهم تنها 260 هزار واحد مسکونی در هرمزگان ساخته شده در حالیکه در دولت نهم و دهم 130 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی ساخته شد.

وی با اظهار اینکه در مسکن مهر 62 هزار واحد مسکن در شهرها و 68 هزار واحد مسکن در روستاهای هرمزگان در حال ساخت است، شهرستانهای شرقی هرمزگان را همچنان نیازمند توجه بیشتر عنوان کرد و افزود: نبود زیرساختهای خدمات زیربنایی آب، برق، فاضلاب و مخابراتی یکی از مشکلات مهم و اصلی در کندی روند تحویل واحدهای مسکن مهر در هرمزگان است.

نوبت دهی چهار ماهه MRI در هرمزگان

عزیزی تاکید کرد: علیرغم اینکه بیمارستانهای سیریک، میناب و رودان در حال احداث است و بیمارستان بشاگرد یک ماه گذشته به بهره برداری رسیده است اما بیماران متقاضی ام آر آی چهار ماه باید در نوبت بمانند.

وی تعداد دانشجویان هرمزگان در سال 84، 18 هزار و 634 نفر در استان بود که در سال 90 این رقم با افزایش 350 درصدی به 83 هزار و 954 نفر دانشجو رسیده است.

پیشنهادات استاندار هرمزگان به نمایندگان مجلس

استاندار هرمزگان کل مالیاتهای وصول شده در پایان سال 89 را 28 هزار و 399 میلیارد ریال بیان کرد که سهم استان در وصول مالیاتها در کشور 12 درصد عنوان کرد، همچنین هفت هزار و 574 میلیارد ریال وصولی هرمزگان از مالیات بر واردات است که سهم 39 درصدی استان در کشور است. اما سهم بودجه ای هرمزگان تنها 2.7 درصد است.

وی گفت: قابلیتهای استان را باید با ایجاد ظرفیتها دیده شود تا از این قابلیتها در راستای منافع نظام استفاده شود.

متناسب سازی "وصول درآمدها و تملک دارایی ها"

وی همچنین بر متناسب سازی وصول درآمدها با تملک دارایی های استان تاکید کرد وی همچنین اختصاص "اعتبارات توسعه خاص" برای جزیره بوموسی را خواستار شد.

عزیزی در ادامه بر اصلاح ماده 123 قانون برنامه و بودجه تاکید کرد و افزود: توزیع عوارض ارزش افزوده توسط شورای برنامه ریزی استانها موجب ایجاد فرصتهای مناسب توسعه در استانهای محروم خواهد شد.

توجه ویژه با آب شیرینکنها هم از پیشنهاداتی بود که استاندار هرمزگان با بیان این مطلب اظهارداشت: چه بخواهیم و چه نخواهیم در آینده بخش عظیمی از استانهای میانی کشور به سواحل خلیج فارس و دریای عمان هجرت خواهند کرد و اگر به صنعت آب شیرینکن ها توجه نشود ظلم بزرگی به آیندگان کرده ایم.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار به استانها در قالب "کمک فنی" شد و افزود: این اعتبارات می تواند بخشی از خسارتهای وارده به استانها را جبران کند.

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گزارش از رضا زرگر