  1. بین الملل
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۴

شورای امنیت گروگانگیری در الجزایر را محکوم کرد

شورای امنیت گروگانگیری در الجزایر را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد عملیات گروگانگیری در الجزایر توسط گروه های افراطی مسلح را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، شورای امنیت سازمان ملل متحد عملیات گروگانگیری در الجزایر و حملات در این کشور را محکوم کرد.

گروگانگیرهای الجزایری اعلام کرده اند هنوز 30 نفر از گروگان ها در بازداشت به سر می برند و یک گروگان آمریکایی نیز کشته شده است.

گروگانگیرها اعلام کرده اند که در انتقام از همکاری الجزایر با مداخله نظامی فرانسه در مالی و در اختیار قرار دادن حریم هوایی این کشور به جنگنده های فرانسه برای حمله به افراد مسلح، عملیات گروگانگیری را انجام داده اند.

گروههای مسلح در بیانیه ای پایان مداخله نظامی فرانسه در مالی به بهانه مقابله با تروریسم در این کشور را خواستار شده اند.
 
کد مطلب 1794216

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