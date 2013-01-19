حمله صهیونیستها به اردوگاه العزه/ یک نوجوان فلسطینی زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یک نوجوان فلسطینی به نام صالح العمارین 15 ساله در اردوگاه العزه واقع دربیت لحم در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شدت زخمی شد.



به گفته شاهدان عینی، عمارین پس از اصابت گلوله جنگی به سرش طی درگیریهای دیروز در این اردوگاه به شدت زخمی شد.

این نوجوان به بیمارستان دولتی "بیت لحم" و سپس به مجمع عربی در" بیت جالا" منتقل شد و پزشکان اوضاع وی را وخیم توصیف کردند.



نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته یک جوان 17 ساله را در "رام الله" در راه بازگشت از مدرسه به شهادت رساندند.



عملیات تیراندازی به تظاهرات کنندگان در پی آموزشها و دستوراتی به نظامیان رژیم اشغالگر قدس صورت می گیرد که تیراندازی به تظاهرات کنندگان را تسهیل می کند.



