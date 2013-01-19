حقم نبود اینطور از پرسپولیس جدا شوم/ اتفاقات روی سکوها خودجوش نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سامان آقازمانی که در تعطیلات نیم فصل از پرسپولیس به راه آهن منتقل شد، در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه سه سال و نیم در پرسپولیس بودم توقع داشتم از من حمایت شود. بالای 60 بازی برای پرسپولیس انجام دادم و حقم نبود اینطور با من برخورد شود.

وی با بیان اینکه محمد رویانیان دوست نداشت من از پرسپولیس جدا شوم، تاکید کرد: اصرار خودم بود که از پرسپولیس بروم. ابتدا می‌خواستم قرضی به یک تیم دیگر بروم. رویانیان هم گفت یک مدت به تیم دیگری برو و بعد به تیم خودت برگرد. همان موقع از پیکان و یک تیم اماراتی پیشنهاد داشتم که باشگاه اماراتی یک بازیکن اروپایی جذب کرد.

هافبک سابق پرسپولیس ادامه داد: بعد از رفتن ژوزه از پرسپولیس و در روز آخر نقل و انتقالات نیم فصل باید بین فسخ قرارداد و انتقال قرضی به یک تیم دیگر یکی را انتخاب می‌کردم که برای همین به راه آهن آمدم. البته خوشحالم که اینجا زیر نظر شناسنامه فوتبال ایران (علی دایی) بازی می‌کنم.

آقازمانی درباره شعارهایی که علیه او از روی سکوهای تماشاگران پرسپولیس داده می‌شد، یادآور شد: شما شک نکنید این اتفاقات خودجوش نیست. مثل همین اتفاقات چند سال پیش برای بهادر عبدی رخ داد و خدا به داد بازیکن بعدی برسد. در حالی که الان عبدی در راه آهن یکی از بهترین بازیکنان است.

هافبک راه آهن در پایان با اشاره به پیروزی این تیم برابر آلومینیوم هرمزگان گفت: آلومینیوم یکی از کاندیدای سقوط به لیگ دسته یک است و مقابل ما با قدرت ظاهر شد ولی اگر دقت بیشتری داشتیم می‌توانستیم بیشتر از سه گل به این تیم بزنیم.