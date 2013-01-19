به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کنستانسیا» مانند دیگر آثار کارلوس فوئنتس، دارای چند لایه است که یکی از این لایهها درباره مرد مهاجری است که از شوروی به آمریکا آمده است. لایه دیگر داستان نیز درباره یک زن و شوهر است. نام زن کنستانسیاست و از اسپانیا آمده است.
ویت بی هال، جراح آمریکایی راوی این داستان است و با کنستانسیا در آمریکا زندگی میکند. اتفاقات داستان در دوران 60 سالگی این زوج رقم میخورند. همسایه این دو نیز بازیگری اهل روس و مردی تبعیدی است و همانطور که اشاره شد، لایههای روایی داستان به افراد مربوط است. رمان با این جمله شروع میشود: «موسیو پلوتنیکوف روز مرگش به سراغ من آمد و گفت سالها خواهد گذشت و من روز مرگ خود به دیدار او خواهم رفت.»
در خلال داستان رمان و هنگام روایت لایههای مختلف، درباره شرایط شوروی کمونیستی نیز مطالبی در این کتاب ذکر شده است. ترجمه «کنستانسیا» در سال 89 با ترجمه عبدالله کوثری توسط نشر ماهی به بازار نشر ایران عرضه شد.
خلاصهنویسی این رمان برای خوانش در رادیو توسط احسان پویا انجام شده است. برنامه کتاب شب با محوریت خوانش این رمان از امشب شنبه 30 دی با صدای بهروز رضوی، تهیهکنندگی محمود احمدی و محسن حکیممعانی روی آنتن شبکه رادیویی تهران میرود.
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