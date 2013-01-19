به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهی روباتیک که پیش از این با تکان دادن دمش در آب حرکت می کرد اکنون می تواند با سرخوردن در آب عملا به طور نامحدودی، میزان بسیار اندکی انرژی و یا اصلا بدون مصرف هرگونه انرژی، شنا کند.

توانایی این روبات برای سرخوردن در آب ناشی از پمپ جدیدی است که در این روبات نصب شده که آب را به درون و بیرون ماهی پمپاژ می کند تا ماهی در آب در مسیر دلخواه سربخورد.

"زیائوبو تان" استاد مهندسی برق و رایانه دانشگاه میشیگان می گوید: شنا کردن نیازمند تکان دادن مداوم دم است. یعنی مصرف یک باتری که بیش از چند ساعت دوام ندارد.

از سوی دیگر سر خوردن نیازمند انرژی کمتری است اما نکته منفی آن، حرکت کندتر روبات و قابلیت مانورپذیر کمتر آن است. این درحالی است که این روبات ها می توانند داده های ارزشمندی را برای پاکسازی دریاچه ها و رودخانه ها جمع آوری کنند.

تان تاکید کرد: به همین دلیل در این روبات سرخوردن و شنا را تلفیق کردیم.

وی افزود: چنین تلفیقی به روبات امکان می دهد تا خود را با محیطهای مختلف سازگار کند: از جریان های سطحی یا دریاچه های عمیق، از برکه های آرام تا رودخانه های دارای جریانهای سریع.

محققان نام این روبات را که می تواند 200 کیلومتر شنا کند، graceگذاشته اند.