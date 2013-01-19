  1. ورزش
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۴

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

دیدارهای فوتبال هفته جاری به صورت مستقیم از شبکه سوم و ورزش پخش خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال امروز در یکی از دو دیدار باقیمانده از هفته بیست و دوم لیگ برتر در انزلی با ملوان دیدار می کند که این دیدار به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم رقابت‎های فوتبال به شرح زیر است:

شنبه 1391/10/30
* ملوان - استقلال، ساعت : 15:30 زنده از شبکه سه
*  مس - فولاد، ساعت 15:30 زنده از شبکه ورزش
*منچسترسیتی - فولهام، ساعت 18:30 زنده از شبکه سه
* یوونتوس - اودنیزه، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه

یکشنبه1391/11/01
* چلسی - آرسنال، ساعت:17 زنده از شبکه سه
* رم - اینتر، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه

کد مطلب 1794235

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