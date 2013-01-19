به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال امروز در یکی از دو دیدار باقیمانده از هفته بیست و دوم لیگ برتر در انزلی با ملوان دیدار می کند که این دیدار به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم رقابت‎های فوتبال به شرح زیر است:

شنبه 1391/10/30

* ملوان - استقلال، ساعت : 15:30 زنده از شبکه سه

* مس - فولاد، ساعت 15:30 زنده از شبکه ورزش

*منچسترسیتی - فولهام، ساعت 18:30 زنده از شبکه سه

* یوونتوس - اودنیزه، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه



یکشنبه1391/11/01

* چلسی - آرسنال، ساعت:17 زنده از شبکه سه

* رم - اینتر، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه