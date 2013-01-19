به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال امروز در یکی از دو دیدار باقیمانده از هفته بیست و دوم لیگ برتر در انزلی با ملوان دیدار می کند که این دیدار به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال به شرح زیر است:
شنبه 1391/10/30
* ملوان - استقلال، ساعت : 15:30 زنده از شبکه سه
* مس - فولاد، ساعت 15:30 زنده از شبکه ورزش
*منچسترسیتی - فولهام، ساعت 18:30 زنده از شبکه سه
* یوونتوس - اودنیزه، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه
یکشنبه1391/11/01
* چلسی - آرسنال، ساعت:17 زنده از شبکه سه
* رم - اینتر، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه
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