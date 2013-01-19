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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۷

کرم اللهی:

قزوین میزبان هنرمندان جشنواره تئاتر "ما رایت الا جمیلا"

قزوین میزبان هنرمندان جشنواره تئاتر "ما رایت الا جمیلا"

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری قزوین گفت: حوزه هنری استان، جشنواره سراسری تئاتر "ما رایت الا جمیلا" را با بهره گیری از کلام نورانی حضرت زینب (س)، در دهه فجر انقلاب اسلامی در قزوین برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم اللهی در خصوص برگزاری این جشنواره اظهارداشت: این حرکت برای گسترش فرهنگ عاشورایی و بهره گیری از سیره حضرت زینب (س) برگزار می شود و نگاهی دیگر گونه از منظر زیبایی شناسی به حادثه کربلا دارد.
 
وی افزود: این جشنواره تئاتر با شعار مکتب حسینی و انقلاب خمینی در دهه فجر انقلاب اسلامی و از 16 تا 19 بهمن ماه در شهر قزوین برگزار خواهد شد.
 
رئیس حوزه هنری قزوین با اشاره به بخش های جشنواره تئاتر "ما رایت الا جمیلا" بیان کرد: این جشنواره در دو بخش نمایشنامه نویسی و نمایش صحنه ای برپا می شود.
 
کرم اللهی تصریح کرد: در مراسم پایانی به نفرات اول و برگزیده در بخش های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و طراحی بروشور، جوایزی اهدا خواهد شد.
 
وی افزود: از ویژگی های این جشنواره داشتن مقام های اول و برگزیده بدون در نظر گرفتن رتبه های دوم و سوم است.
دبیر جشنواره سراسری تئاتر "ما رایت الا جمیلا" عنوان کرد: از میان آثار رسیده به دبیرخانه از سراسر کشور، 48 اثر به مرحله بازبینی رسید که از آن تعداد 12 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
 
وی در پایان گفت: اختتامیه این جشنواره روز 19 بهمن ساعت 19:30 در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و با حضور مسئولان و هنرمندان برگزار خواهد شد.
 
جشنواره سراسری "تئاتر ما رایت الا جمیلا" با همکاری استانداری و حوزه هنری قزوین برگزار می شود.
کد مطلب 1794240

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