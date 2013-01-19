قزوین میزبان هنرمندان جشنواره تئاتر "ما رایت الا جمیلا"

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم اللهی در خصوص برگزاری این جشنواره اظهارداشت: این حرکت برای گسترش فرهنگ عاشورایی و بهره گیری از سیره حضرت زینب (س) برگزار می شود و نگاهی دیگر گونه از منظر زیبایی شناسی به حادثه کربلا دارد.

وی افزود: این جشنواره تئاتر با شعار مکتب حسینی و انقلاب خمینی در دهه فجر انقلاب اسلامی و از 16 تا 19 بهمن ماه در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری قزوین با اشاره به بخش های جشنواره تئاتر "ما رایت الا جمیلا" بیان کرد: این جشنواره در دو بخش نمایشنامه نویسی و نمایش صحنه ای برپا می شود.

کرم اللهی تصریح کرد: در مراسم پایانی به نفرات اول و برگزیده در بخش های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و طراحی بروشور، جوایزی اهدا خواهد شد.

وی افزود: از ویژگی های این جشنواره داشتن مقام های اول و برگزیده بدون در نظر گرفتن رتبه های دوم و سوم است.

دبیر جشنواره سراسری تئاتر "ما رایت الا جمیلا" عنوان کرد: از میان آثار رسیده به دبیرخانه از سراسر کشور، 48 اثر به مرحله بازبینی رسید که از آن تعداد 12 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

وی در پایان گفت: اختتامیه این جشنواره روز 19 بهمن ساعت 19:30 در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و با حضور مسئولان و هنرمندان برگزار خواهد شد.

جشنواره سراسری "تئاتر ما رایت الا جمیلا" با همکاری استانداری و حوزه هنری قزوین برگزار می شود.