سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان برکنار شد/ فیروزی جانشین دومین پرتغالی نفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاسیمیرو که در میانه های نیم فصل اول جانشین آلبرتو کاستا دیگر مربی پرتغالی این تیم شده بود، نتوانست انتظارات مسئولان این باشگاه را برآورده کند و این تیم آبادانی به قعر جدول رده بندی سقوط کرد.

صنعت نفت روز جمعه و در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر برابر تراکتورسازی در آبادان شکست خورد تا مسئولان این باشگاه به فکر ایجاد تغییراتی جدید در کادر فنی طلایی پوشان باشند. به همین خاطر صبح امروز شنبه جلسه اعضای هیات مدیره این باشگاه برگزار و با تصمیم آنها کاسیمیرو از سمتش برکنار شد.

یک منبع آگاه در باشگاه صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: کاسیمیرو در تمرین عصر امروز شرکت نخواهد کرد و به جای او علی فیروزی هدایت صنعت نفت را برعهده خواهد گرفت.