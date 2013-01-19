کریم فیضی یکی از کارگردان فیلم مستند "پرتره فیلسوف گفتگو" که درباره زندگی و آثار فیلسوف و پژوهشگر غلامحسین ابراهیمی دینانی است در اعتراض به تدوین مجدد این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که به کارگردانی مشترک من و سیدجواد میرهاشمی ساخته شده است.

در تدوین این فیلم دست‌برده شد

وی در ادامه افزود: سیدجواد میرهاشمی ارتباط اداری‌ خوبی با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی داشت و به همین دلیل پذیرفتم که این مستند را با واسطه همین ارتباط به کارگردانی مشترک با سید جواد میرهاشمی بسازم. این فیلم با موافقت استاد دینانی در سال 1388 کلید خورد و در مرحله تولید هیچ مشکلی با یکدیگر نداشتیم تا اینکه فیلم تدوین‌شده تحویل مرکز شد اما در کمال ناباوری میرهاشمی و مرکز به عنوان تهیه‌کننده در یک کار غیراخلاقی در تدوین این فیلم دست بردند و اقدام به حذف و اضافه شخصیت‌هایی کردند که درباره غلامحسین ابراهیمی دینانی صحبت می‌کنند.

فیضی که پیش از این فیلم مستند پرتره درباره ابراهیم باستانی پاریزی را با همراهی سیدجواد میرهاشمی ساخته است در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اعتراض ابراهیمی دینانی گفت: پس از انجام این کار غیراخلاقی، استاد دینانی اعتراض کرد و نامه‌ای نوشت. نامه به حسین خورشیدی معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ابلاغ شد و قرار بود جلسه‌ای بگذاریم که دلایل انجام چنین کاری را توضیح دهند ولی متاسفانه توجهی به این نامه نکردند.

نامه ابراهیمی دینانی از سوی مرکز گسترش نادیده گرفته شد

وی در ادامه افزود: این درحالی است که دینانی به دلیل عدم توجه مسئولان به این نامه قصد شکایت از مرکز و سیدجواد میرهاشمی را داشت اما من این فیلسوف اندیشه‌های دینی و انقلابی را به آرامش دعوت کردم. متاسفانه هیچ حرکت مثبتی در جهت توضیح مبنی بر چرایی انجام این کار از سوی مرکز ندیدم و تاسف‌بارتر اینکه پایان ساخت این مستند و نمایش در جشنواره تجسمی را نیز رسانه‌ای کردند.

این کارگردان سینمای مستند در ادامه افزود: به اعتقاد من این فیلم مستند هنوز تمام نشده است. این اعتراض را بیشتر متوجه میرهاشمی می‌دانم؛ چراکه او به عنوان یکی از کارگردان‌های این مجموعه نباید قبول می‌کرد که بدون اطلاع و مشورت دست در تدوین این اثر سینمایی ببرند. غلامحسین ابراهیمی دینانی فیلسوف بزرگی است که در سال 1380 چهره ماندگار در رشته فلسفه شد. او برگزیده جایزه کتاب سال نیز هست و نباید درباره مستند او اینگونه رفتار می‌شد.

"فیلسوف گفتگو" نهایی نشده است

وی در ادامه افزود: با این اوصاف معتقدم برخوردهایی از این دست در مستند پرتره‌ای که درباره زندگی و آثار این فیلسوف ساخته شده است، بازی کردن با حیثیت و اعتبار این چهره فرهنگی است. استاد دینانی 10 سال شاگرد امام خمینی (ره) بوده است و از نوابغ به شمار می رود. از همین رو هیچ فرد و یا سازمانی نمی‌تواند شخصیت این بزرگ مرد را به بازی بگیرد.

کریم فیضی یکی از کارگردان فیلم مستند "پرتره فیلسوف گفتگو" در پایان گفت: در پایان متذکر می‌شوم این فیلم در نهایت مورد تایید من و همچنین غلامحسین ابراهیمی دینانی نیست و معتقدیم که این کار نهایی نشده است.از همین رو مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و همچنین شخص سیدجواد میرهاشمی باید پاسخگو باشند.