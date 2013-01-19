تفرقه، راه نفوذ دشمن/ وحدت ضامن پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی که در اجتماع خواهران بسیجی سخن می گفت با اشاره به رسالت انتقال معارف دفاع مقدس، اظهارکرد: 8 سال دفاع مقدس حقیقتی ناب و عبرت آموز است و درصورتی که نتوانیم معارف و آموزه های آن را در میان نسل جوان تثبیت و تبیین کنیم، به شهدا بدهکار خواهیم ماند.

وی افزود: انتقال معارف، پیام ها و حقیقت باشکوه و ارزشمند دفاع مقدس، رسالتی است که صبر، استقامت، انگیزه و مجاهدت راویان آن را می طلبد و عمق اهمیت و حساسیت این مسئولیت خطیر، اگر بیشتر از رزمندگان، ایثارگران و شهیدان آن دوران طلایی نباشد، قطعا کمتر نخواهد بود.

سرلشکر صفوی گفت: کشورهای قدرت طلب با دستمایه قراردادن شخصیت های تخیلی و غیرواقعی، و دروغ پردازی های سینمایی و داستانی، ستون های خمیده تاریخ نکبت بار تجاوز، استعمار و غارت های تاریخی خود را بر مبنای آنها بنا می کنند اما ملت ایران از این ظرفیت عظیم تاریخی به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر برخوردار است و غفلت از این ظرفیت بزرگ، خسارت های جبران ناپذیری را بر پیکر فرهنگ، باورها و عقاید نسل های امروز و فردای کشور وارد می آورد.

وی ادامه داد: تلاش و قاطعیت در انتقال آموزه های دفاع مقدس، تعهد ما به تاریخ و وظیفه ما در برابر آیندگان است و در صورتی که به هربهانه ای از این رسالت خطیر شانه خالی کنیم، به تاریخ بدهکار و به نسل های آینده کشور ستم کرده ایم.

دستیار و مشاورعالی فرماندهی معظم کل قوا درادامه به تبیین وظائف خواهران بسیجی پرداخت و گفت: مجاهدت، تلاش و ممارست خواهران بسیجی در انتقال پیام ها و معارف واقعی دفاع مقدس، حلقه پیوند و اتصال راه و مسیر نورانی شهدا با حرکت بزرگ راهیان نور و بسیج است.

وی اضافه کرد: رمز صلابت و اقتدار بی کران و پردامنه بسیج، ایمان، باور و اعتقاد راسخ بسیجیان و پیوند ناگسستنی آنها با ولایت فقیه و خدمتگزاری به مردم است و بسیجی باید با علم، معرفت،هدف و انگیزه وارد بسیج بشود و در طول زمان علاوه بر اینکه نقش خود را در پیکره شکوهمند بسیج ایفا کند، باید در صدد تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی خود و اطرافیان خود باشد و ما باید به نقطه ای برسیم که تمامی بسیجیان در میان اطرافیان، بستگان و نزدیکان خودشان، افرادی عامل، تأثیرگذار، مردمیار و مردمدار باشند و مایه سلامت، بصیرت و امنیت خانوادگی و فامیلی و به طور کلی هسته تأثیرگذار در مقیاس استانی و ملی باشند.

سرلشکر صفوی در ادامه گفت: زنان در ایران اسلامی به برکت نظام و رهبری، به الگو و سرمایه ای قابل اتکا، ملموس و اعتمادبخش برای زنان جهان اسلام تبدیل شده اند. اگر ما بسیج را یک خانواده بزرگ ملی بدانیم، خواهران نقش حساس و سرنوشت سازی را در فرهنگ سازی و کادرسازی خانواده بزرگ بسیج برعهده دارند و خواهران بسیجی در فرهنگ سازی هسته های اولیه وکوچک اجتماعی، نقش کلیدی دارند و باید با شناخت و درک صحیح نسبت به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاضر، نقش آفرین و تحول زا باشند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در ادامه افزود: از نظر من یکی از تمهیداتی که نتایج و آثارش در بطن بسیج قابل مشاهده خواهد بود، استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های گسترده خواهران در امر مدیریت، هدایت و حرکت بسیج است؛ زیرا هریک از خواهران و زنان بسیجی به سبب جایگاه مادری و همسری که در نظام خانواده و اجتماع دارند، می توانند به عنوان عقبه های تأثیرگذار تفکر بسیج به کارگرفته شوند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز کشور و لزوم همگرائی حول محور اسلام و ولایت فقیه تصریح کرد: از راههای نفوذ دشمن، ایجاد تفرقه بین مردم است، امروز دشمن از ابزار اختلاف برای ایجاد تفرقه استفاده می کندو و راه حل آن است که زیر چتر اسلام، و همگرایی حول محور ولایت فقیه وحدت داشته باشیم و باید دانست که وحدت امروز ضامن پیشرفت آینده کشور است.