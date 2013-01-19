اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه بیماری اقتصاد کشور را حادتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام و اصرار دولت دهم مبنی بر ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عملا در تضاد با روند زندگی روزمره شهروندان و وضعیت معیشتی مردم است اما هر قدر که دولتیان می خواهند با اهرم یارانه و افزایش آن در پی اجرای برنامه های سیاسی خود باشند شهروندان از اجرای شتابزده، بی برنامه و سیاسی این قانون نگرانند .

آحاد مردم در حالی که در شوک ناشی از تورم و افزایش قیمت ها به سر می برند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در کنار ابهامات زیاد و بدون پاسخ مرحله نخست از سوی دولت این بار با موج جدیدی از دغدغه و نگرانی های اقتصادی به استقبال ماه های پایانی سال می روند .

این دغدغه و نگرانی در تمام لایه ها و اقشار جامعه قابل مشهود است و بزرگترین سوال بی جواب مردم آذربایجان غربی این است که چرا دولت با وجود مخالفت های مجلس و کارشناسان اقتصادی و ملموس بودن اثرات زیانبار فاز دوم هدفمندی یارانه ها همچنان به اجرای این طرح اصرار می ورزد .

جمعی از مردم ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کردند ملت ایران مردمی آگاه و پشتیبان ولایت فقیه بوده و در طول 33 سال انقلاب اسلامی همچنان بر باورها و ارزشهای انقلاب پایبند بوده اند و امروز وظیفه دولت است که با تحقق شعارهای عدالت محور خود گام های اساسی در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم بردارند .

یکی شهروندان 42 ساله ارومیه ای در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طرح هدفمندی یارانه ها در مرحله نخست در ماه های ابتدایی موجب رفاه اولیه اقشار محروم جامعه شد ولی رفته با افزایش قیمت ها و تورم مشکلات اقتصادی زیادی را به همراه داشت .

فاز نخست هدفمندی یارانه ها کامل اجرا نشده است

علیزاده یکی از مهمترین مشکلات فاز نخست طرح هدفمندی یارانه را اجرای ناقص این طرح عنوان کرده و می افزاید: هنوز مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه ها کامل اجرا نشده مزایا و معایب این طرح بررسی و و چاره اندیشی نشده است شاهد عزم دولت برای اجرای فاز دوم هستیم که این امر موجب نگرانی شدید مردم و خانواده ها شده است .

وی از افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار افزایش سرسام آور قیمت ها گلایه مند است و ادامه می دهد: بنده علاوه بر دریافت و هزینه یارانه ها به حامل های انرژی بخشی از حقوق خود را در این زمینه صرف می کنم و معتقدم اگر دولت می خواهد فاز دوم را اجرا کند بدون افزایش قیمت به خصوص در بخش حامل های انرژی این کار را انجام دهد .

یکی از مغازه داران ارومیه نیز با انتقاد از اقدام دولت در زمینه ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه می گوید: اجرای این طرح تنها در ماه های ابتدایی موجب افزایش کاذب توان خرید مردم شد ولی با گذشت زمان قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و در مقابل توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است .

نقی زاده می افزاید: وقتی دولت مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند در مقابل با دو الی سه برابر افزایش قیمت این مبلغ را از مردم بازپس می گیرد و در عمل این مردم هستند که متضرر می شوند دیگر نیازی به این همه تبلیغ برای اجرای طرح هدفمندی یارانه نیست .

زیبا صبوری یکی از بانوان ارومیه صاحب یک خانواده پنج نفره نیز با گلایه از بی توجهی دولت به وضع معیشتی مردم و عدم تحقق شعارهای عدالت محور می گوید: مردم در زمینه مسایل اقتصادی به شدت در مضیقه هستند و با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها این مشکلات به دلیل افزایش قیمت ها شدت می یابد .

یارانه های نقدی دردی از مشکلات اقتصادی مردم را درمان نمی کند

وی می افزاید: یارانه زمانی معنی دارد که دردی از دردهای مردم را درمان کند وقتی دولت یارانه می دهد ولی در مقابل قیمت ها به خصوص در بخش آب و برق و گاز و... افزایش می یابد این طرح بی معنی به نظر می رسد .

صبوری همچنین با بیان اینکه در منزل مشغول خیاطی هستم ادامه می دهد: با توجه به افزایش قیمت در تمامی کالاها و مواد اولیه این میزان یارانه نقدی در برابر افزایش قیمت ها و تورم بوجود آمده اصلا به حساب نمی آید .

یکی دیگر از شهروندان ارومیه ای نیز معتقد است اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها مشکلات اقتصادی را تشدید کرده و فاصله های طبقاتی را کاهش نداده بلکه اقتصاد کشور را بیمار کرده است .

هدفمندی یارانه ها فاصله های طبقاتی را افزایش داده است

عظیمی می گوید: دولت در مرحله نخست این طرح عنوان کرد هدف طرح عدالت محوری و کاهش فاصله طبقاتی است در حالی که پرداخت یارانه در بین خانواده های پرجمعیت موجب از بین رفتن انگیزه کار و بالا رفتن سطح توقع اعضای خانواده ها و در خانواده های کم جمعیت موجب کاهش توان خرید مردم شده است .

وی با گلایه از عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق در خصوص آثار مرحله نخست این طرح در بین مردم گفت: مردم ایران مردمی فهیم و آگاه هستند و نادیده گرفتن نظرات مردم از سوی مسئولان و اصرار تبلیغاتی دولت برای اجرای فاز دوم این طرح نشان دهنده توهین به شعور مردم است .

اقدام شتابزده و نسنجیده دولت در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نه تنها موجبات ترس و دغدغه مردم شده بلکه کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم در مجلس نیز نگران عواقب جبران ناپذیر اقتصادی این طرح هستند .

فاز دوم هدفمندی یارانه بار مالی جدید و سنگینی به کشور تحمیل می کند

یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های ارومیه و مخالفان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه معتقد است: با توجه به تورم بالا، مشکلات اقتصادی موجود و کاهش تولید ملی در اثر تحریم ها علیه کشور مرجله دوم طرح هدفمندی یارانه ها نباید در کشور وارد فاز اجرایی شود .

یوسف پیربداقی هدف اصلی هدفمندی یارانه ها را اصلاح ساختار تولید و جلوگیری از سیاست های واردات محور در کشور دانست و گفت: متاسفانه با اجرای فاز نخست این طرح و ادامه فاز دوم تولید ملی آسیب دیده و بخش خصوصی و مردم دچار ضرر و زیان های اقتصادی زیادی شده اند .

وی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصادی کشور آمادگی افزایش نقدینگی را ندارد گفت: این افزایش نقدینگی موجب افزایش افسار گسیخته قیمت ها و به خوردن تعادل بازار و نیز افزایش مشکلات اقتصادی می شود .

پیربداقی تاکید کرد: دولت برای اجرای موفق این طرح باید همزمان با افزایش نقدینگی در جامعه سطح تولید ملی را نیز افزایش دهد .

وی با بیان اینکه اگر اجرای طرح هدفمندی یارانه بدون ارتقای سطح تولید ملی انجام گیرد در حالت خوشبینانه منجر به افزایش واردات می شود افزود: واردات از طریق درآمدهای ناشی از منابع ملی صورت می گیرد و این امر نیز یعنی منابع ملی و تولید ملی هدررفته و آسیب می بیند .

اقتصاد مقاومتی تنها راه حل درمان اقتصاد بیمار کشور است

استاد اقتصاد دانشگاه های ارومیه اجرای کامل اقتصاد مقاومتی را تنها راه حل اقصاد بیمار کشور دانست و گفت: دولت تلاش کند به جای افزایش نقدینگی و تورم در جامعه و همچنین کاهش تولید ملی با استفاده از اقتصاد مقاومتی تحریم ها به فرصتی برای ملت ایران تبدیل کند .

پیربداقی با تاکید بر اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی سازو کارهای خاص خود را دارد گفت: افزایش اعتماد مردمی از مهمترین سازو کارهای اقتصاد مقاومتی است و این اعتماد زمانی بین دولت و مردم مستحکم می شود که ضریب صداقت و ثبات اقتصادی در کشور افزایش یابد .

این فعال رسانه ای در آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها منجر به کاهش شدید اعتماد بین مردم و دولت می شود اعلام کرد: با اجرای این طرح ضمن اینکه پایه های اقتصاد مقاومتی لرزان می شود بلکه بخش خصوصی، تولیدکنندگان داخلی به خصوص مردم از نظر اقتصادی آسیب جدی می بینند .

پیربداقی با تاکید مجدد بر اینکه شرایط فعلی داخلی و خارجی کشور مناسب حرکت بزرگ اقتصادی جدید نیست و با اجرای این طرح بار مالی جدید و سنگینی تحمیل جامعه می شود گفت: حرکت دولت اقدامی شتابزده و نشان دهنده اهداف تبلیغاتی و سیاسی است .

این کارشناس مسایل اقتصادی با انتقاد از مشخص نبودن نتایج فاز نخست هدفمندی یارانه ها گفت: دولت به جای اجرای فاز دوم آثار و نتایج مرحله اول این طرح را با استفاده از نخبگان و کارشناس برجسته اقتصادی کشور آسیب شناسی کند .

وی یادآور شد: بدون شناسایی نقاط ضعف و قوت مرحله نخست و جمع بندی نهایی کارکارشناسی مرحله نخست نباید مرحله دوم این وارد فازاجرایی شود

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخش خصوصی به خصوص صنایع را فلج می کند

یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالفتم با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه موضوعی شخصی نیست گفت: بسیاری از نمایندگان خانه ملت بر اساس کارهای کارشناسی شده در بدنه مرکز پژوهش های مجلس و نیز شرایط فعلی اقتصادی کشور معتقدند این طرح نباید اجرا شود .

عابد فتاحی ادامه داد: نمایندگان مخالف این طرح معتقدند اجرای این طرح تورم، بیکاری موجود در کشور را به شدت افزایش داده و منجر به کاهش تولید ملی می شود .

وی با بیان اینکه اجرای فازدوم این طرح موجب افزایش سرسام آور حامل های انرژی می شود افزود: در حال حاضر با توجه به تورم و تحریم ها علیه کشور 50 درصد صنایع کشور تعطیل شده و مابقی صنایع نیز تنها با 20 الی 30 درصد ظرفیت کار می کنند و با فاز دوم هدفمندی یارانه کلیه صنایع موجود کشور تعطیل و فلج می شود .

فتاحی همچنین کاهش تولید ملی را از اثرات زیانبار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور برشمرد و اظهارداشت: متاسفانه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه کنترل بازار از دست خارج و تولیدکنندگان ملی متضرر می شوند .

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات دولت در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه گفت: اقدام شتابزده دولت برای اجرای فاز دوم این طرح در حالی است که تخلفاتی در مرحله نخست از سوی دولت سرزده هنوز به قوت خود باقی است .

فتاحی با تاکید بر رفع این تخلفات از سوی دولت گفت: یکی از مهمترین تخلفات مرحله نخست این است که دولت موظف شده بود مرحله نخست این طرح را در یک بازه زمانی 5 ساله اجرا کند و با بررسی کارهای کارشناسی نقاط ضعف و قوت آن را بررسی بعد فاز دوم اجرا شود .

یارانه ها در اقتصاد کنونی معنی ندارد

یکی دیگر از اساتید دانشگاه های ارومیه معتقد است یارانه باید حذف شود چرا که در شرایط و اقتصاد کنونی پرداخت یارانه معنی ندارد .

علی اوسط حضرتی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از سوی دولت را مسکن کوتاه مدت در جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی دانست و گفت: باتوجه به اقتصاد بیمار و منزوی کشور این راهکار کوتاه مدت با گذشت زمان اثرات زیانبار در بر خواهد داشت .

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح نه تنها تولید ملی آسیب می بیند بلکه تاثیر منفی بر صادرات خواهد داشت عنوان کرد: صادرات در کشور وابسته به تولید است اجرای هدفمندی یارانه ها با آسیب به تولید ملی صادرات در کشور را نیز دچار مشکل می کند .

حضرتی گفت: تزریق پول کاذب به مردم و بخش کارگری و کارمندی جامعه موجب افزایش قدرت خرید کاذب این قشر شده و اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نیز بحرانی تر می کند .

این کارشناس مسایل اقتصادی کاهش انگیزه در بین اقشار محروم جامعه، آسیب جدی به بخش خصوصی و تولید ملی را از دیگر اثرات زیانبار اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد .

با وجود ترس و دلهره مردم و نگرانی های کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مردم در مجلس از اقدام عجولانه دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رئیس جمهور عزم خود را برای این طرح راسخ کرده است. حال باید منتظر ماند و دید در ماه های باقی مانده دولت اقتصاد بیمار کشور چه روزهایی را تجریه خواهد کرد .

گزارش : سکینه اسمی عکس: مجتبی اسماعیل زاده