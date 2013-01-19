گفتگوی کلینتون و عبدالمالک سلال/بازداشت یک گروگانگیر و مرگ یک گروگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "محمد سعید" وزیر اطلاع رسانی الجزایر شب گذشته اظهار داشت که گروگانگیرها همچنان 30 نفر از گروگانها را در بازداشت خود دارند و این افراد در تاسیسات گازی "ان امیناس" در الجزایر به سر می برند.

وزارت خارجه آمریکا نیز شب گذشته اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی که در الجزایر توسط گروه های اسلامی افراطی به گروگان گرفته شده بود کشته شده است.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای کوتاه با اعلام این خبر افزود: ما مرگ "فردریک بوتاچو" شهروند خود را در جریان عملیات گروگانگیری در الجزایر تایید می کنیم و به خانواده و دوستان وی تسلیت می گوییم.

المصری الیوم نیز گزارش داد: هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته با "عبدالمالک سلال" نخست وزیر الجزایر تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو راه های هماهنگی دو کشور برای حل بحران گروگانگیری در الجزایر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلینتون از نخست وزیر الجزایر خواست که سلامت گروگان ها را اولویت خود قرار دهد.

وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن هرگز با تروریستها مذاکره نخواهد کرد. از سوی دیگر روزنامه الوطن الجزایر گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور توانسته اند یکی از افراد مسلح و گروگانگیر را در نزدیکی تاسیسات گازی ان امیناس در شرق الجزایر بازداشت کنند.

این فرد در اعترافات خود اعلام کرده است که گروه گروگانگیر از 32 عضو تشکیل شده است که از افراد گروه "موقعین بالدم" (امضا کنندگان با خون) محسوب می شوند.