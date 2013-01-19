  1. بین الملل
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

آخرین اخبار الجزایر/

گفتگوی کلینتون و عبدالمالک سلال/بازداشت یک گروگانگیر و مرگ یک گروگان

گفتگوی کلینتون و عبدالمالک سلال/بازداشت یک گروگانگیر و مرگ یک گروگان

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر الجزایر، بازداشت یک گروگانگیر، مرگ یک گروگان آمریکایی و آخرین تعداد گروگانها از خبرهای مربوط به عملیات گروگانگیری در الجزایر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "محمد سعید" وزیر اطلاع رسانی الجزایر شب گذشته اظهار داشت که گروگانگیرها همچنان 30 نفر از گروگانها را در بازداشت خود دارند و این افراد در تاسیسات گازی "ان امیناس" در الجزایر به سر می برند.

وزارت خارجه آمریکا نیز شب گذشته اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی که در الجزایر توسط گروه های اسلامی افراطی به گروگان گرفته شده بود کشته شده است.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای کوتاه با اعلام این خبر افزود: ما مرگ "فردریک بوتاچو" شهروند خود را در جریان عملیات گروگانگیری در الجزایر تایید می کنیم و به خانواده و دوستان وی تسلیت می گوییم.

المصری الیوم نیز گزارش داد: هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته با "عبدالمالک سلال" نخست وزیر الجزایر تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو راه های هماهنگی دو کشور برای حل بحران گروگانگیری در الجزایر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلینتون از نخست وزیر الجزایر خواست که سلامت گروگان ها را اولویت خود قرار دهد.

وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن هرگز با تروریستها مذاکره نخواهد کرد. از سوی دیگر روزنامه الوطن الجزایر گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور توانسته اند یکی از افراد مسلح و گروگانگیر را در نزدیکی تاسیسات گازی ان امیناس در شرق الجزایر بازداشت کنند.

این فرد در اعترافات خود اعلام کرده است که گروه گروگانگیر از 32 عضو تشکیل شده است که از افراد گروه "موقعین بالدم" (امضا کنندگان با خون) محسوب می شوند.

کد مطلب 1794259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها