به گزارش خبرنگار مهر، قابل پیش بینی بود که با شکست صنعت نفت برابر تراکتورسازی تبریز اوضاع نامناسب این تیم رو به وخامت بگذارد و نارضایتی مدیران این باشگاه از آلفردو کاسیمیرو سرمربی پرتغالی دوچندان شود. چه اینکه کاسیمیرو بعد از حضورش در صنعت نفت نتوانست کار خاصی انجام دهد و به جز دو پیروزی در جام حذفی و کسب یک تساوی مقابل پرسپولیس، نتایج نیم فصل اول را تکرار کرد.

کاسیمیرو با هزار امید جایگزین "آلبرتو کاستا" دیگر مربی پرتغالی صنعت نفت شده بود تا بتواند با توجه به شناختش از فوتبال آبادان و ایران جایگاه این تیم را در جدول ارتقا بدهد و نفتی‌ها را از قعر و خطر سقوط برهاند. با این حال او نتوانست کمک چندانی به "برزیل فوتبال ایران" کند و نه تنها جایگاه نفت را در جدول بالاتر نبرد که با توجه به پیروزی سایر رقیبان، نفت به انتهای جدول رسید.

اعضای هیات مدیره باشگاه صنعت نفت پنجشنبه شب و پیش از دیدار با تراکتورسازی جلسه‌ای را با سرمربی تیمشان برگزار کردند و با او برای ادامه همکاری اتمام حجت کردند. گفته می‌شود کاسیمیرو روزهای آخرش را در صنعت نفت می‌گذراند و مسئولان این باشگاه با چند گزینه هم برای سپردن نیمکت تیم صحبت کرده‌اند.

مسئله‌ای که مسعود رضائیان یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آنرا به صورت تلویحی تایید می‌کند: "به هر حال پیشنهادات زیادی هست و نمی‌شود به قطع همکاری بی توجه بود. این مسئله در همه تیم‌هایی که نتیجه نمی‌گیرند وجود دارد".

از سوی دیگر خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت که او هم به واسطه نتایج ضعیف تحت فشار قرار دارد، هفته گذشته اعتراف کرد که کاسیمیرو انتخاب او نبوده است. صالحی در این مصاحبه تاکید کرده بود که او تمایل داشته هدایت تیم را به علی فیروزی مربی بومی بدهند نه کاسیمیرو ولی مجبور شده است به خواسته اعضای هیات مدیره تن بدهد.

به نظر می‌رسد فوتبال آبادان این فصل برای مربیان پرتغالی طلسم شده است. باید منتظر ماند و دید بعد از اخراج دو پرتغالی یعنی "آلبرتو کاستا" و "مانوئل ژوزه" آیا سومین مربی پرتغالی هم راه خروج از لیگ را در پیش می‌گیرد یا خیر؟