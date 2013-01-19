اعزام سه کشتی گیر مازندرانی به مسابقات بین المللی جایزه بزرگ روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا نوری زاده اظهار داشت: آرش دنگسرکی، محمد یوسفی و حامد طالبی زرین کمر سه کشتی گیر مازندرانی هستند که از سوی کادر فنی تیم ملی در ترکیب نهایی تیم ملی برای مسابقات جایزه بزرگ روسیه انتخاب شدند.



وی افزود: تیم منتخب کشتی آزاد ایران با 9 کشتی گیر در رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ ایوان یاریگین روسیه شرکت خواهد کرد.



دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ ایوان یاریگین روزهای 6 تا 8 بهمن ماه در شهر کراسنویارسک روسیه برگزار می شود.



الکترونیکی شدن پرداخت عوارض نوسازی در شهرداری آمل



شهردار آمل از فراهم شدن پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی در این شهرداری با استفاده کارت های عضو شبکه شتاب خبر داد.



احمد امیرسلیمانی گفت: با این اقدام شهروندان می توانند فیش‌های عوارض نوسازی شهرداری آمل را از طریق دستگاههای خودپرداز وتمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب و دستگاه‌های کارت‌خوان پرداخت کنند.



وی افزود: برای هر قبض، شناسه قبض و شناسه پرداخت در نظر گرفته شده که پس از پرداخت عوارض، با استفاده از شماره پیگیری ارائه شده توسط هر یک از سامانه ها، درصورت مغایرت قابل ردیابی خواهد بود.



شهردار آمل ادامه داد: اقدام شهرداری آمل در راستای تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و دستیابی به شهرداری الکترونیکی انجام و با راه‌ اندازی آن گام بلندی در جهت خدمت‌ رسانی بیشتر به شهروندان برداشته شد.



آثار و جایگاه هنرمندان در جامعه فنا شدنی نیست



فرماندار شهرستان آمل گفت: هنرمندان سرمایه های معنوی جامعه هستند و آثار و جایگاه آنان هیچگاه فنا نخواهد شد.



یدالله اکبرزاده در مراسم یادمان زنده یاد محمد نائیج تذهیب کار، طراح فرش و گل و مرغ برجسته آملی افزود: هنرمندان درزمان حتات خودشان آثار ارزنده ای را خلق می کنند و مسئولان اداره های مرتبط شهرستان وظیفه دارند در زمان زندگی وحیاتشان با برگزاری مراسم تجلیل ، قدردان زحمت های خود باشند.



وی با بیان اینکه هنرمند ماندگار کسی است که درزمان حیاتش بتواند به آن اهدافش برسد، تصریح کرد: زنده یاد نائیج از هنرمندان بنام کشور بودند که آثارشان درتاریخ خواهد ماند.



حمل 1.2 میلیون تن بار در راه آهن شمال



یوسف گران پاشا، مدیرکل راه آهن شمال گفت: در 9 ماهه نخست سالجاری، راه آهن شمال موفق به حمل یک میلیون و 202 هزار تن انواع کالاهای مختلف شد که این میزان بارنسبت به مدت مشابه سال قبل که 708 هزار و 471 تن بوده از افزایشی معادل 493 هزار و 866 تن بمیزان 69 درصد برخوردار شد.

وی افزود: این بارها شامل یک میلیون و 27 هزارتن بار های وارد شده به استانهای مازندران و گلستان، 82 هزار و 514 تن بارهای صادر شده به دیگر استانها و 91 هزار و 985 تن بارهای جابجا شده در استان های مازندران و گلستان است.

مدیر کل راه آهن شمال افزود: در 9 ماهه امسال در زمینه مسافر جابجایی یک میلیون و 170 هزار مسافر توسط راه آهن شمال صورت پذیرفت که از این میزان بیش از 96 هزار نفر مربوط به سفر با قطار زیارتی ساری مشهد بوده است.

تولید کتاب گفتمان 8 با موضوع انقلاب اسلامی در مازندران



رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ این اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: توسط اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، تعداد دو هزار جلد کتاب گفتمان 8 با موضوع انقلاب اسلامی و مسائل پیرامون آن تولید شد.

علیرضا زرقانی اظهار داشت: با هدف ارتقای سطح معلومات دینی و سیاسی دانش آموزان و آشنایی آنان با مسائل پیرامون انقلاب اسلامی ، 2000 جلد کتاب گفتمان 8 با موضوع انقلاب اسلامی تولید و توزیع شد.

وی افزود: در این کتاب به موضوعاتی همچون طاغوت شاهنشاهی و انقلاب اسلامی، امام خمینی و رهبری انقلاب اسلامی، شهدای انقلاب اسلامی، حقوق زنان و انقلاب اسلامی و مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی اشاره شد.