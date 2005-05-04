فدراسيون جودو: تيم پيشكسوتان كوراش نايب قهرمان جهان شد / سايت رسمي فدراسيون جهاني كوراش: ايران در تورنمنت ازبكستان سوم شد

اين خبردرحالي ازسوي فدراسيون مربوطه مخابره شد كه قبل ازآن نيزمشخص نشده بود كه نفرات تيم اعزامي براساس كدام ضوابط وبا شركت دركدام مسابقه گزينشي، انتخاب شده بودند و اينكه اين رشته چگونه داراي پيشكسوت شده است كه حتي يك كلاس آموزشي درسطح كشوربرگزار نكرده است.

بنابراين گزارش وطبق پيگيريهاي خبرنگار" مهر" درخصوص اين مسابقات اطلاعاتي برروي سايت فدراسيون بين المللي كوراش www.kurash- ika.org منتشر شده است كه با اخبارمنتشره ازسوي فدراسيون منافات دارد.

تيم ايران دراين رقابتها موفق به كسب نايب قهرماني نشده ودرمجموع به عنوان سومي دست يافته است وهيچ كاپي هم به تيم تعلق نگرفته است. همچنين درمجموع 10 كشوردراين مسابقات شركت كرده بودند كه فدراسيون 13 كشور اعلام كرده بود. نكته جالب توجه اينكه رئيس كميته كوراش فدراسيون جودو 38 سال سن دارد، اما دراين مسابقات دررده سني پيشكسوتان 46- 55 سال شركت كرد و اين درحالي بود كه تنها دروزن وي 3 شركت كننده حضور داشته كه وي بدون كسب پيروزي سوم شده است. وي كه دبيركميته داوران جهاني كوراش مي باشد، با همكاري رئيس كميته برگزاري مسابقات فدراسيون جهاني كه او نيز ايراني است، بدون وزن كشي درگروه وزني گنجانده شده كه 3 نفرشركت كننده بيشتر ندارد تا نماينده كشورمان حداقل سوم شود.

لازم به يادآوري است: اين اتفاق عينا براي رئيس كميته داوران فدراسيون جودو نيزتكرارشد ووي هم به عنوان سومي دست يافت. اين درحاليست كه براساس مقررات فدراسيون جهاني درمسابقات پيشكسوتان شركت كنندگان رده هاي سني پايين ترمجازبه شركت درمسابقات رده هاي سني بالاتر ازخود نيستند. ضمن اينكه عليرغم بخشنامه سازمان تربيت بدني همراه تيم اعزامي نماينده سازمان حضورنداشت.

همانگونه كه درسايت خبري مذكور مشاهده مي شود اين رقابتها يك تورنمنت معمولي بين المللي وفاقد كلاس A جهاني بوده است ونمي توان اصطلاح جهاني براي آن برگزيد و انتشار اين خبرمتناقض توسط فدراسيون جودو ارزشي براي مسوولان آن وعلاقمندان به اين رشته ورزشي به همراه نخواهد داشت. ضمن اينكه اطلاع رساني صحيح و شفافي درخصوص باخت تيم دونفره بزرگسالان دررقابتهاي مذكور وحذف تيم منتخب كشورمان درمسابقات بين المللي ازبكستان توسط فدراسيون منتشر نگرديد.

گفتني است: درمسابقات بين المللي پيشكسوتان ازبكستان ودرمجموع رده تيمي نتايج ذيل بدست آمد: