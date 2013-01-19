آغاز اجرای طرح ملی محیط یار در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقا فرهادی در همایش طرح ملی محیط یار که به مناسبت هفته هوای پاک در سالن نیایش شهر محمدیه برگزارشد با اعلام شعار این روز با عنوان "آموزش و هوای پاک"، به صورت نمادین کارت محیط یار محیط زیست را به دانش آموزان شهرستان البرز قزوین اهداء کرد.

وی، با اشاره به آغاز فعالیت 200 دانش آموز به عنوان محیط یار در این مراسم، هدف از اجرای این طرح ملی را نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست و اشاعه آن در بین مردم به ویژه دانش آموزان به عنوان قشر تاثیر گذار دانست و از اهدای کار ت محیط یار به بیش از پنج هزار دانش آموز استان تا پایان سال جاری خبر داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص آموزش این محیط یاران محیط زیست بیان کرد: این محیط یاران جوان توسط کارشناسان اداره کل محیط زیست و همچنین ادارات شهرستان ها با برگزاری کلاسهای آموزشی دوره هایی در جهت شرح کامل وظایف و مقررات محیط زیست آموزش خواهند دید.

این مسئول با بیان اینکه حفظ و حراست از محیط زیست و هوای پاک به عنوان وظیفه ملی و حمایت از محیط زیست حمایت از زندگی است، گفت: از دیگر برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گسترش دامنه ی محیط یاران در بین دانشجویان و بازاریان و اقشار مختلف مردم استان است.

کاشت 200 راس نهال در قزوین

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: 200 راس نهال به مناسبت هفته هوای پاک با حضور سازمان فضای سبز و پارکها،بسیج سازندگی، منابع طبیعی، بسیج سازندگی،نیروی انتظامی و جمعی از تشکل های مردمی در بوستان باراجین کاشته شد.

فرهادی، یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا و مقابله با ریزگردها را کاشت درخت عنوان کرد و افزود: هر یک هکتار جنگل، 2.5 تن اکسیژن مورد نیاز برای 10 نفر در طول سال را تامین می کند که این مطلب لزوم کاشت یک تا دو درخت به ازای هر فرد را اثبات می کند.

این مسئول در ادامه یادآورشد: استان قزوین با توجه به اینکه یکی از چهار شهر صنعتی کشوراست ولی جزء سه شهر پاک کشور محسوب می شود.

افتتاح تصفیه خانه آنلاین یک واحد صنعتی در تاکستان

رئیس اداره محیط‌ زیست تاکستان در این باره اظهارداشت: این تصفیه خانه به منظور کاهش و کنترل آلودگی در حوزه صنعتی و مجتمع‌های تولیدی با دو میلیارد و500 میلیون ریال هزینه به بهره برداری رسیده است.

