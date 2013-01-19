صبای قم بر ثامن الحجج آمل غلبه کرد/نهمین پیروزی متوالی صبا در هندبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های هندبال کشور این هفته با انجام شش بازی در گروه‌های دو گانه پیگیری شد و چهره تیم های صعود کننده به مرحله بعد در پایان دیدارهای هفته چهارم از دور برگشت مرحله گروهی مشخص شد.



در واقع این چهارمین هفته از بازی‌های دور برگشت مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور بود که با رقابت 12 تیم حاضر در گروه‌های دوگانه به انجام رسید و طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون هندبال تیم هندبال صبای قم در مقابل تیم ثامن الحجج آمل صف آرایی کرد و نهمین هفته متوالی در لیگ دسته اول با پیروزی از میدان خارج شد.



حریف صبای قم در هفته نهم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور، در دیداری از گروه نخست مرحله مقدماتی، تیم ثامن الحجج آمل بود که این تیم شامگاه جمعه در سالن شهید حیدریان قم میهمان صبای قم صدرنشین گروه نخست بود و در پایان با اختلاف هفت گل نتیجه را واگذار کرد.



صبای قم که با نتایج خوب خود در هشت هفته سپری شده تا قبل از این بازی عنوان موفق‌ترین تیم مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور را از آن خود کرده بود، در این دیدار نیز پیروز شد تا همچنان مدعی بی رقیب برای صعود به لیگ برتر هندبال باشد.



این مسابقه در حالی برگزار شد که تیم هندبال صبای قم به‌عنوان بهترین تیم مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور، با پیروزی 35 بر 28 برابر میهمانش صعود خود را به مرحله دوم قطعی کرده از این هفته به بعد تنها با هدف صعود به لیگ برتر مقابل دیگر رقبا به میدان می‌رود.



نگاهی به عملکرد تیم هندبال صبا تنها نماینده قم در لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که این تیم با کسب 9 پیروزی متوالی تا این هفته خود را به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر هندبال کشور معرفی کرده است.



طبق برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال کشورمان، این مرحله از رقابت‌های لیگ دسته اول با حضور 12 تیم برگزار می‌شود و تیم‌های مدعی صعود به لیگ برتر در دو گروه شش تیمی با یکدیگر برای کسب جواز صعود به مرحله دوم مسابقه می‌دهند.



تیم هندبال صبای قم که در گروه نخست مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات با تیم‌های هندبال مردان هیئت یزد، ثامن الحجج آمل، هیئت کرمانشاه، پارس مس فلاورجان و هیئت زنجان هم‌گروه است و در دیگر گروه نیز هم اکنون ذوب آهن اصفهان و نفت و گاز گچساران پیشتاز هستند.