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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۷

گودرزی راد:

دستگاههای استان موظفند ظرف یک هفته آینده لیست پروژه های دهه فجر را ارائه کنند

دستگاههای استان موظفند ظرف یک هفته آینده لیست پروژه های دهه فجر را ارائه کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی گفت: دستگاههای اجرایی استان موظفند لیست پروژه های قابل افتتاح دهه فجر را ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان گودرزی راد ظهر روز چهارشنبه در نشست کمیته هماهنگی سازمان ها و نهادهای ستاد دهه فجراستان مرکزی  حفظ و احیای آرمان ها و دستاوردهای باشکوه انقلاب اسلامی را وظیفه ای همگانی دانست و اظهارداشت: این دستگاهها موظفند 2 تا 3 بهمن ماه لیست پروژه های قابل افتتاح را به کمیته سازمان ها و نهادهای ستاد دهه فجر ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه آیین های دهه فجر باید هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار شود تصریح کرد: در این راستا 26 کمیته برای برگزاری با شکوه مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان تشکیل شده است.

گودرزی راد خاطر نشان کرد: کمیته سازمان ها و نهادهای ستاد دهه فجر نیز همگام با سایر کیمته ها وظیفه مهمی در راستای تبیین و شناساندن دستاوردهای دستگاه های اجرایی بر عهده دارد که باید با برنامه ریزی دقیق و مشخصی اجرایی شود.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته فراهم ساختن زمینه برای مشارکت فعال سازمان ها و نهادهای مختلف و برگزاری آیین ها و برنامه ها با موضوع دهه فجر است که تمامی بخش های عمرانی، فرهنگی و هنری را شامل می شود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار مختلف از عملکرد و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، برپایی نمایشگاه های مختلف برای ارائه کارنامه ای کامل از اقدامات دستگاه و همایش هایی با موضوع دهه فجر از وظایف دستگاهای اجرایی در این ایام است .

وی اضافه کرد: بهره برداری کامل از طرح توسعه پالایشگاه شازند با تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین مطابق با استانداردهای جهانی و نشست شورای اداری استان در روز 12 بهمن در خانه تاریخی حضرت امام خمینی(ره) از برنامه های مهم دهه فجر در استان مرکزی است.

کد مطلب 1794284

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