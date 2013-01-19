نمایش " هفت خون" در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش شامگاه جمعه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برای مخاطبان گلستانی اجرا شد.

پیام عزیزی کارگردان نمایش هفت خون بوده که در دو سانس اجرا شده است.

نمایش عطش خورشید به کارگردانی احسان عباسی و ننه دلاور به کارگردانی سعید قاضی نژاد، نمایشهای سیاوش در آتش به کارگردانی حسن سرچاهی، هفت خوان به کارگردانی پیام عزیزی و رویای ... تکیه نکن به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از جمله نمایش های این جشنواره هستند.

بخش استانی تئاتر فجر از 26 دیماه آغاز شد و شامگاه جمعه به کار خود درگلستان پایان داد و علاوه بر گرگان، گنبدکاووس نیز میزبان دو نمایش این جشنواره بوده است.