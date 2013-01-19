به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی صبح شنبه در نشستی با کارشناسان فرهنگی استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در شاهرود ضمن بیان اینکه ترویج فرهنگ اسلامی لازمه رشد فضائل اخلاقی است افزود: امام(ره) می فرماید، اگر جامعه ای وابسته به فرهنگ مخالف باشد ناچار، دیگر ابعاد جامعه به فرهنگ بیگانه گرایش پیدا کرده و در آن مستهلک می شوند.

وی با بیان اینکه گرایش به فرهنگ بیگانه باعث از بین رفتن هویت خودی در تمامی ابعاد می شود، گفت: برای ایجاد محیط سالم جهت رشد فضایل اخلاقی، اجتماعی باید دنبال ترویج فرهنگ غنی اسلامی باشیم.

مصائبی برگزاری گفتمان های دینی، رفع شبهات، حذف آسیب های فرهنگی، کیفی کردن فعالیت های فرهنگی در همه زمینه ها را از جمله مواردی دانست که سازمان تبلیغات اسلامی باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: مسئولان هیئت های مذهبی، کانون مداحان، شورای هیئت های مذهبی، جمعیت بانوان فرهیخته، مسئولان مراکز قرآنی، کانون های فرهنگی و مساجد باید به دنبال جریان سازی فرهنگ دینی و رسیدن به شتاب فرهنگی باشند.

وی گفت: برای مقابله با دشمنان دنیای مدرن که معاندین با لجستیک مالی و اطلاعاتی خود سعی در تخریب ارزش های دینی قرآنی دارند به دنبال گسترش اندیشه و باورهای اسلامی، آداب و سنن دینی و فرهنگ ایثار و شهادت باشیم.

مصائبی اضافه کرد: الحمدالله با تاسی به فرامین مقام معظم رهبری، سپاه فرهنگی، با قدرت و تحت عنایات الهی و توجهات ولی عصر(عج)، آماده جانفشانی هستند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان با بیان اینکه تشریح فعالیت های فرهنگی در سه ماهه آخر سالجاری در سطح استان برنامه ریزی و ابلاغ شده است خواستار پیگیری کارشناسان فرهنگی این استان و مستند سازی گزارشات شد.