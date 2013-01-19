هدف تحریم ها فلج کردن مردم ایران است/ ارتش سوریه مجبور به واکنش است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر ایران در فرانسه روز پنجشنبه 28 دی ماه طی دو مصاحبه جداگانه با بخش های فرانسه و انگلیسی شبکه خبری فرانس 24 در پاسخ به سوالات این شبکه مواضع کشورمان در خصوص موضوعات و مسائل مختلف داخلی و بین المللی را تشریح کرد. این مصاحبه ها در شامگاه پنجشنبه از شبکه های یاد شده پخش شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.



ضمن تشکر از اینکه با ما هستید و دعوت ما را پذیرفتید، با توجه به اخبار و تحولات روز اگر در خصوص مالی از شما سوال نکنم جای تعجب دارد. بعنوان سوال نخست می خواستم نظر جنابعالی را بعنوان سفیر تام الاختیار ایران در فرانسه در خصوص تحولات مالی جویا شوم. آیا ایران به هر روی چه از لحاظ معنوی یا سیاسی از اقدامات القاعده در مغرب اسلامی که هم اکنون اقدامات نظامی آن در کشورهای مالی و شاید در الجزایر در جریان است، حمایت می کند؟



با تشکر از دعوت شما. در خصوص مالی موضع ما قبلا از سوی تهران اعلام شده است. موضع ما در قبال اقدامات تروریستی واضح بوده و همیشه هر گونه اقدام تروریستی را محکوم کرده ایم. ما خودمان قربانی تروریسم بوده ایم و به خوبی با تلخی این پدیده آشنا هستیم.



می توانید به بینندگان توضیح دهید قربانی چه نوع تروریزمی بوده اید؟



ما در طول سالها قربانی اقدامات تروریستی فرقه ای به نام مجاهدین خلق ( منافقین) بوده ایم که بیش از 16000 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده اند. این گروه در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داشتند که متاسفانه با توسل به شیوه های مختلف تلاش کردند از این فهرست خارج شوند.

اما در خصوص آنچه مربوط به تروریزم می شود موضع ما کاملا روشن بوده و ما هرگونه اقدام تروریستی را کاملا محکوم می کنیم.

در خصوص مداخله نظامی باید خاطر نشان کنم که هر نوع مداخله از این دست پیامدهای خاص خود را درپی خواهد داشت. شاید با طرح سوالاتی بتوانیم بهتر قضاوت کنیم که آیا مداخله نظامی خوب است یا خیر؟ اول اینکه آیا مداخله نظامی می تواند در راستای منافع ملی کشور مالی و مردم این کشور باشد؟ آیا می تواند تمامیت و حاکمیت مالی را تضمین کند؟

به نظر شما مداخله در مالی یک واقعیت است یا چیزی است که ساخته غرب است ؟

نه ... این یک واقعیت است. متاسفانه ما در برابر پدیده ای قرار داریم که در افغانستان و عراق و سوریه و اکنون هم در کشور مالی وجود داشته است. لذا باید با یک شیوه درست این موضوع را دنبال کرد. نباید گزینشی و به صورت یک بام و دو هوا برخورد کرد. نمی توان یک برخورد گزینشی منافقانه داشت به طوری که از یک سو اعمال یک گروهی که در سوریه عملیات تروریستی انجام میدهند مورد حمایت قرار گیرد و در جای دیگر موضع دیگری گرفته شود.

پس شما فکر می کنید که در سوریه ، غرب دارد از جهادی ها حمایت می کند ؟ ولی رژیم شما هم از بشار اسد حمایت می کند ؟

دولت ما همواره از مردم سوریه و دولت قانونی سوریه حمایت کرده است. تا زمانی که یک دولت توسط اکثریت مردم سوریه مورد حمایت باشد این دولت قانونی است و به همین خاطر هم هست که ما تا کنون و به رغم آن همه مداخله که برای کنار رفتن دولت انجام شده ، می بینیم که دولت به کارش ادامه می دهد. دولت هست زیرا هنوز مورد حمایت مردم است. نه فقط علوی ها، بلکه سنی ها ، کردها و غیره نیز حمایت می کنند.



ولی ترور هم وجود دارد .. که هر گروهی علیه دیگری انجام میدهد...



متاسفانه وقتی برخی دخالت ها و مداخله های تسلیحاتی و مالی صورت می گیرد و افرادی از نقاط مختلف دنیا به سوریه اعزام می شوند... هزاران نفر مسلح و مجهز شده و به سوریه فرستاده شده اند تا تحریک کنند..



جناب آقای سفیر ! شما اولین تظاهراتی که برگزار شد را شاهد بودید و نمی توان آنرا به توطئه ها نسبت داد. این خود سوری ها بودند که این انقلاب را شروع کردند.



بله . اشتباهاتی هم وجود داشت. ما هم انتقاداتی داشتیم. ولی ببینید از همان ابتدا برخی تحریک ها هم صورت می گرفت. خودمان را جای دولت سوریه قرار دهیم. افرادی بودند که روی مردم ، روی ارتش و نیروهای امنیتی شلیک می کردند. و خوب دولت هم مجبور بود واکنش نشان دهد. نمی توانند هیچ کاری نکنند.



آری ولی واکنش آنها علیه مردم کشور خودشان است... چیزی شبیه به این کار..



آری ولی وقتی افرادی مسلح روی خود مردم هم شلیک می کنند در این صورت دولت و ارتش هم مجبور است واکنش نشان دهد. شاید آنها هم از دید خودشان دارند ضوابطی را رعایت می کنند.



آیا شما امروز از رژیم بشار الاسد حمایت می کنید یا از خود بشار الاسد ؟ چون این قضیه مهم است... جناح هایی هستند که می گویند می توان در باره برخی مسایل مذاکره کرد ولی پیش شرط آن رفتن بشار الاسد است.



ببینید ..این افراد از ماهها پیش تکرار می کنند که بشار اسد باید برود ولی او هنوز بر سرکار است. اگر وی توسط مردمش مورد حمایت قرار نگیرد نمی توان آن را بر سر قدرت نگه داشت.



خوب ارتش را با خود دارد ..



آری ارتش در کنار او است ولی به آنها هم نمی توان قبولاند که کشور توسط دیگری یا با تصمیم دیگر کشورها اداره شود.



چه کسی واقعا این مسایل را هدایت می کند؟ می توانید اسم ببرید ؟ عربستان سعودی ، قطر یا بین گیومه بگویم " توطئه صهیونیستی "؟



اجازه بدهید اسم نبریم.



حیف است ...



شما بخوبی از نقش قدرت ها و مداخله هائی که از این سو آن سو می شود اطلاع دارید و این کار هنوز هم ادامه دارد... آنچه برای ما مهم است اینده مردم سوریه است . آنچه مهم است این است که اول از همه این درگیریهای خونبار متوقف شوند . زمینه برای این فراهم شود که مردم سوریه بتوانند خودشان تصمیم بگیرند که چه کسی مدیریت کشور را به عهده بگیرد و چه روندی برای این کار دنبال شود و چه سیستم سیاسی برای کشور انتخاب شود.



آیا شما هم دوست داشتید که مردم سوریه هم مثل مردم تونس و مصر و لیبی رژیم هایی را انتخاب می کردند که شبیه رژیم خودتان باشند ؟ یعنی رژیم های تئوکراتیک ( مذهب سالار ) که در آن مذهب نقش مرکزی را ایفا می کند ؟ آیا این آرزوی شما است ؟



آرزوی ما این است که یک دمکراسی واقعی وجود داشته باشد و مردم سوریه بتوانند خودشان در باره آنچه که می خواهند و آنچه برایشان قابل احترام است تصمیم بگیرند. این وظیفه ما نیست که ما برای آنها تصمیم بگیریم که چه کسی باید حکومت کند و چه نوع حکومت و چه نظام سیاسی در آنجا وجود داشته باشد. این به خودشان بستگی دارد. زیرا هر کشوری فرهنگ و تمدن و ساختار اجتماعی خودش رادارد.خودشان باید این کار را بکنند. کشورها هم با همدیگر تفاوت دارند. سوریه اصلا با مصر قابل مقایسه نیست با تونس هم همین طور... هر کشوری مشخصه های خود رادارد.



امروزه بسیاری از مردم که تحولات سوریه را پیگیری می کنند می گویند دولت بشار در روزهای آخر خود بسر می برد و دولت او به زودی افول خواهد کرد. آیا فکر نمی کنید ایران از سقوط بشار صدمه دیده و در صورتی که همچنان به حمایت از بشار ادامه دهد نفوذ ایران نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیا تضعیف شود؟

روابط ما با سوریه روابطی دیرینه و همه جانبه است و بر همین اساس روابط استراتژیکی با سوریه داریم و آن را ادامه خواهیم داد. آنچه که برای ما مهم است آینده و سرنوشت ملت و مردم این کشور است و همواره تلاش ما بر این است که منافع مردم سوریه به نحو بهتری تامین شود. ما از شرایطی که در سوریه پیش آمده متاسفیم و علت آن هم دخالت های خارجی است که با اعزام تعدادی شورشی از مناطق مختلف دنیا ، تامین مالی و تسلیح آنها باعث شدند چنین بهم ریختگی ها و درگیریهای خشونت بار متاسفانه صورت بگیرد. و به همین علت شرایط پیچیده ای را در سوریه ایجاد کردند. ما همواره سعی کرده ایم در درجه اول با ارتباطی که با همه گروه ها و جناح های مختلف در سوریه داریم ، درگیری های خشنوت آمیز متوقف شود.

اما واقعیت این است که بر اساس امار سازمان ملل 60 هزار نفر کشته شده اند. خیلی از سوری ها اگر نگوئیم همه آنها می گویند تا وقتی که بشار نرود مذاکره نخواهند کرد.



آنچه که واقعیت دارد چیزی نیست که شما اشاره کردید. این اطلاعات توسط منبع خاصی ارائه و منتشر می شود و با واقعیت های میدانی متفاوت است. ما اطلاعات دقیقی از تحولات میدانی سوریه داریم. هیچگاه همه گروه ها شرط رفتن بشار اسد را برای مذاکره مطرح نکرده اند. بایستی واقع بین باشیم. به نظر ما تلاش هائی که آقای اخضر ابراهیمی شروع کرده در صورتی که مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد می تواند به نتیجه برسد. اخیرا نیز ما یک طرح شش ماده ای را ارائه کردیم که بتواند در درجه اول این درگیری ها را خاتمه دهد و نهایتا یک گفتگوی ملی را بین گروه های مختلف و حاکمیت برقرار کند تا بتواند پروسه ها دموکراتیک آتی را برنامه ریزی کند.

بسیاری معتقدند بیشتر حمایت هائی که هم اکنون رژیم بشار از آن برخوردار است ریشه قومی دارد بدین معنی که کشورهای شیعه از جمله ایران تلاش دارند از اقلیت شیعه در سوریه (اقلیت علوی شیعه) که اسد متعلق به آن است حمایت کنند و بدین وسیله نفوذ خود را در منطقه حفظ کنند. این تا چه میزان به نفوذ، موقعیت و پرستیژ ایران در منطقه ارتباط دارد؟



نقش و جایگاه ایران در منطقه روشن است و قابل انکار نیست. ایران در حال حاضر ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده داشته و مسئولیت مهمی در عرصه بین المللی در این راستا بر عهده دارد. ما همواره خواهان بهترین روابط با کشورهای جهان هستیم. سعی داشته ایم با همسایگانمان روابط احترام آمیزی داشته باشیم.



برگردیم به موضوع ایران....ایران با مجازات هایی که به او تحمیل شده است چگونه زندگی می کند ؟ آیا این بیشتر مردم اند که رنج می کشند یا دولت است که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته ؟ آیا در نهایت امر دولت از این مشکلات رهایی خواهد یافت ؟

ما از همان ابتدا که در باره این مجازات ها تصمیم گیری شد و اروپایی ها اعلام کردند که هدف شان مردم ایران نیست بر ما روشن بود که این مردم هستند که رنج خواهند برد.



آیا به خاطر همین موضوع بود که مردم در سال 2009 شورش کردند؟ علیه شما ؟



ببینید یک سری اتفاقات در ایران صورت گرفت که اینها با موضوع مجازات ها کاملا متفاوت بودند.. بگذارید اول از مجازات ها حرف بزنیم و بعد به موضوع دیگر بپردازیم. در باره مجازات ها ، آنها اول مردم ایران را هدف قرار دادند تا مردم را فلج کنند. گفتند با فلج کردن اقتصاد ایران ... مردم در برابر دولت قرار می گیرند و یک تغییر بزرگ در کشور بوجود خواهد آمد. این هدف نهایی آنها بود. ما در ایران و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیش از سه دهه است که با این نوع مجازات ها زندگی کرده ایم و همیشه هم در برابر این نوع مجازات ها و اخیرا هم در مقابل جدی ترین نوع آن قرار داشته ایم. ما با مجازات ها زندگی کرده ایم و در این مدت هم توانسته ایم آن را مدیریت کنیم و هنوز هم ادامه می دهیم. ایران کشوری نیست که بتوان آن را منزوی کرد. ایران کشوری است که منابع خاص خودش را دارد. از بعد ژئو پلیتیکی ایران با 15 کشور همسایه است و هشت هزار کیلومتر مرز مشترک با آنها دارد . لذا بخوبی می داند چگونه شرایط خودش را مدیریت کند.

خوب البته این درست است ... مردم هم مشکل دارند. کاری که آنها کرده اند این است که زندگی مردم را به خطر انداخته اند زیرا مثلا با قطع روابط بانکی تامین به موقع دارو برای بیماران دچار مشکل شده و این امری غیر انسانی است.

اما واقعیت این است که غرب تحریم های شدید و فزاینده ای علیه ایران اعمال کرده است. اجازه بدهید برخی آمار ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت اقتصاد ایران را نقل کنم. بنا به گزارش این اتاق دو سوم صنایع ایران تعطیل شده و تورم به 27 درصد رسیده و ریال پول ملی ایران 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. تحریم ها به اقتصاد ایران َآسیب رساند اند آیا این چالش پیش روی شما نیست؟

طبیعی است که تحریم ها آثار و مشکلاتی را ایجاد کرده اما این به این معنی نیست که این تحریم ها بتواند ایران را فلج کند یا اینکه ملت ایران بخواهد در برابر این فشارها تسلیم شود. چون این حق مشروع و قانونی ماست و امیدواریم غرب هم بدون اشتباه محاسباتی با واقع بینی این واقعیت ها را بپذیرد تا بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم و آینده روشن همراه با آرامش را برای دنیا رقم بزنیم.



در خصوص موضوع هسته ای، ایران قویا و مکررا اظهار می دارد برنامه هسته ای آن صرفا در راستای اهداف صلح آمیز از جمله پزشکی و انرژی می باشد. اما بسیاری از ناظران واقعی به سختی این ادعای ایران را باور می کنند و معتقدند ایران همواره سعی کرده با توسل به راههای مختلف مثل مخفی سازی، دور زدن و ... به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد.

مطلع هستید که برنامه هسته ای ما جدید نیست و ما آن را از قبل از انقلاب آغاز کرده ایم. ایران جزو امضا کنندگان اولیه ان.پی.تی بوده و همواره تعهدات خود را انجام داده ایم و بر همین اساس بازرسان آژانس را پذیرفته ایم و آنها همچنان به ایران سفر می کنند. بیش از 7500 نفر روز بازرسی های معمول و سرزده از سوی آنان داشته ایم. در تمام تاسیسات هسته ای ما دوربین های آژانس 24 ساعته فعال هستند و برای آژانس کاملا روش است که ما بدنبال سلاح هسته ای نیستیم و به هیچ وجه تصمیم نداریم و در دکترین ما نیست که به دنبال تسلیحات هسته ای برویم.

بله من هم این را می فهمم. ولی چرا وقتی مردم ایران اعتراض می کنند برای چه تا این حد به شدت سرکوب می شوند؟ چون شما می گوئید عادت دارید مردم متحد هستند و به رقابت ها و خصومت ها عادت کرده اید...پس برای چه با این شدت آنهائی که اعتراض می کنند را سرکوب می کنید؟

ببینید حتی در اینجا در فرانسه هم برای برگزاری تظاهرات باید مجوز داشت. در هر کشوری قانونی هست که باید محترم شمرده شود. مسلما تظاهراتی که مجوز دارند مشکلی نخواهند داشت. برای چه سرکوب شوند؟ مگر اینکه این تظاهرات توام با شرایط و مداخله هائی باشند که مخالف منافع کشور هستند یا مجوز ندارند... ولی اگر مجوز داشته باشند قطعا بدانید بدون مشکل انجام خواهند شد.



سوال آخر اینکه آقای احمدی نژاد نمی تواند مجددا برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. در ماه ژوئن در ایران انتخابات خواهد بود. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا انتظار حضور فعالین دموکراسی در خیابان ها آنگونه که در سال 2009 شاهد بودیم را دارید؟ اگر اینچنین شد، پاسخ به آن چگونه خواهد بود؟ در آن موقع سرکوب خونینی صورت پذیرفت. این بار چه اتفاقی روی خواهد داد؟

برگزاری تظاهرات و اعتراضات همانگونه که در غرب هم مرسوم است مستلزم طی مراحل قانونی و کسب مجوز های لازم است. هرگونه تظاهراتی که دارای مجوز قانونی باشد هیچ مشکلی نخواهد داشت.

پس این به این معنی است که هیچ گونه تظاهرات طرفداران دموکراسی در انتخابات پیش رو تحمل نخواهد شد؟



منظورم این بود که هر نوع اعتراضی می تواند باشد منوط به اینکه از قبل مجوز های لازم را داشته باشد. مگر در غرب هر آن هر کس بخواهد می تواند تظاهرات کند؟ در همین اروپا اگر عده ای بیایند و اغتشاش کنند و اموال عمومی را آتش بزنند بلافاصله پلیس وارد عمل می شود و محکم برخورد می کند.