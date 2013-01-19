  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۳

معاون وزیر علوم خبر داد؛

آخرین وضعیت آیین‌نامه مکمل دکتری پژوهش محور

آخرین وضعیت آیین‌نامه مکمل دکتری پژوهش محور

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه آیین نامه مکمل دکتری پژوهش محور آماده است، گفت: این آیین نامه نیاز به استعلام حقوقی دارد که پس از رفع این مشکل ابلاغ خواهد شد.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضیعت آیین نامه مکمل پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور، افزود: این آیین نامه مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری در عین حال اظهار داشت: این آیین نامه نیاز به یک استعلام حقوقی دارد که به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد و منتظریم که پاسخ آنها را دریافت کنیم.
 
وی ادامه داد: زمانی که مشکل آن رفع شود، آیین نامه مکمل پذیرش دانشجوی پژوهش محور ابلاغ خواهد شد.
 
مهدی نژاد با اشاره به جزئیات این آیین نامه خاطر نشان کرد: بر اساس این آیین نامه، یک آزمون اختصاصی برای پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور برگزار خواهد شد.
 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم یادآور شد: در آزمون کنونی دکتری به محفوظات و سوابق آموزشی تکیه می‌شود در حالی که با ابلاغ این آیین نامه بر روی مهارت‌ها و پروژه‌های متقاضیان دکتری پژوهش محور تاکید خواهد شد.
کد مطلب 1794302

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