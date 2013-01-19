دکتر محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضیعت آیین نامه مکمل پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور، افزود: این آیین نامه مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری در عین حال اظهار داشت: این آیین نامه نیاز به یک استعلام حقوقی دارد که به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد و منتظریم که پاسخ آنها را دریافت کنیم.



وی ادامه داد: زمانی که مشکل آن رفع شود، آیین نامه مکمل پذیرش دانشجوی پژوهش محور ابلاغ خواهد شد.



مهدی نژاد با اشاره به جزئیات این آیین نامه خاطر نشان کرد: بر اساس این آیین نامه، یک آزمون اختصاصی برای پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور برگزار خواهد شد.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم یادآور شد: در آزمون کنونی دکتری به محفوظات و سوابق آموزشی تکیه می‌شود در حالی که با ابلاغ این آیین نامه بر روی مهارت‌ها و پروژه‌های متقاضیان دکتری پژوهش محور تاکید خواهد شد.