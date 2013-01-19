1357 دانش آموزان اردبیلی سرود انقلاب را اجرا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده صبح شنبه در جلسه تشریح برنامه های دهه فجر این سازمان تصریح کرد: برنامه های فرهنگی، علمی، ورزشی و... در تمامی مدارس در نظر گرفته شده که در طول ایام فجر به اجرا درخواهند آمد.

به گفته وی برنامه های این ایام در دو کمیته فرهنگیان و دانش آموزی و در سه محور هویت بخشی به جوانان، مردمی کردن جشنها و بصیرت بخشی به دانش آموز، معلم و اولیا انجام خواهد شد.

محمودزاده برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، کتابخوانی، وبلاگ نویسی و سرود و برگزاری نمایشگاه را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برشمرد و ادامه داد: جشن انقلاب با نواختن زنگ انقلاب در تمامی مدارس استان برگزار خواهد شد.

وی از جمله برنامه های بصیرت ساز را برگزاری نشستهای معرفتی و تربیتی، دیدار با ائمه جمعه و نشست صمیمی امام جمعه با استعدادهای درخشان عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان متذکر شد: این برنامه ها می تواند با ایجاد بصیرتی منطبق با آرمانهای انقلاب میثاق دانش آموزان با این آرمانها را تجدید کند.

وی همچنین عنوان کرد: در دهه فجر با برگزاری برنامه "جشن ستارگان" از برترینهای عملی و فرهنگی استان تجلیل خواهد شد.

