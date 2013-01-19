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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۵

طی 9 ماه/

افزایش 22 درصدی جمع آوری زکات در استان مرکزی

افزایش 22 درصدی جمع آوری زکات در استان مرکزی

اراک-خبرگزاری مهر: دبیرستاد احیای زکات استان مرکزی از افزایش 22 درصدی جمع آوری زکات در نه ماهه نخست امسال در استان خبرداد.

محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نه ماهه اول امسال یک میلیارد و 124 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد دارد.

وی افزود: از مجموع زکات جمع آوری شده در استان 989 میلیون تومان آن صرف 163 پروژه عمرانی در مناطق محروم استان شده است.

ولیئی در ادامه اظهار داشت: زکات یک فریضه الهی است که 32 بار در قرآن مجید آمده و پرداخت آن موجب سلامتی و برکت مال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه زکات در سه بخش طرح های عمرانی در مناطق محروم، معارف دینی و اسلامی و مصارف عمومی هزینه می شود پیش بینی کرد: میزان زکات جمع آوری شده در استان امسال بطور چشمگیری افزایش یابد.
 

کد مطلب 1794304

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