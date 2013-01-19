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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

60 ویژه برنامه دهه فجر در شیروان چرداول اجرا می شود

60 ویژه برنامه دهه فجر در شیروان چرداول اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان چرداول گفت: 60 ویژه برنامه دهه فجر در شیروان چرداول اجرا می شود.

محمد جواد شریفی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان چرداول 60 ویژه برنامه مختلف برگزار می شود.

وی افتتاح وبهره برداری از پروژه ها، ویژه برنامه سالروز ورود امام به وطن، جنگهای شادی، نمایشگاه های عکس فجر، اجرای مسابقات ورزشی، و...را مهمترین طرح ها  وپروژه های شهرستان عنوان کرد وافزود: تعداد 8 کمیته مختلف دهه فجر با همکاری ادارات شهرستان تشکیل شده است که این ویژه برنامه هها را اجرا خواهند کرد.

محمد جواد شریفی افزود: شور بیداری که جهان اسلام را فراگرفته، مشابه شور ایام انقلاب اسلامی است و این بیداری اصیل حاصل مقاومت تاریخی منبعث از انقلاب اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: جنگی هم که از سوی قدرتهای استکباری و با پیش انداختن کشور عراق با هدف مقابله با انقلاب اسلامی به ملت ایران تحمیل شد، هم اکنون پس از گذشت 23 سال از پایان آن، با پیروزی کامل ملت ایران در صدور امواج انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان به منصه ظهور رسیده است.

فرماندار چرداول گفت: آنچه که در جهان اسلام رخ داده، ادامه تفکر اصیل اسلامی است و آنچنان ریشه دوانده که اکنون در هر جای جهان اسلام انتخابات آزاد برگزار می شود، تفکر اسلام گرا در رتبه اول قرار می گیرد.

کد مطلب 1794305

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