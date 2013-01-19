  1. ورزش
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

رسیدگی به حاشیه‌ همیاری-مهرام/

هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال تشکیل جلسه می‌دهد

هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال تشکیل جلسه می‌دهد

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال در نشستی اضطراری دیدارهای تیم های همیاری زنجان و مهرام تهران را بررسی و در مورد حاشیه های آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال امروز یا فردا در محل این فدراسیون برگزار می‌شود. قرار است در این نشست در مورد دیدار تیم‌های همیاری زنجان و مهرام تهران که به دلیل اعتراض مهرامی‌ها به قضاوت بازی و ترک زمین توسط مربیان و بازیکنان این تیم با حاشیه‌های زیادی همراه بود، تصمیم گیری شود.

در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه گذشته دیدار تیم‌های همیاری و مهرام در زنجان برگزار شد. این بازی در کوارتر سوم و در حالیکه به سود تیم میزبان در جریان بود به دلیل اعتراض مهرام به قضاوت بازی و ترک زمین توسط بازیکنان و مربیان این تیم نیمه تمام ماند و در نهایت با اعلام نتیجه 20 بر صفر به سود همیاری زنجان تمام شده اعلام شد. 

کد مطلب 1794309

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