به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال امروز یا فردا در محل این فدراسیون برگزار می‌شود. قرار است در این نشست در مورد دیدار تیم‌های همیاری زنجان و مهرام تهران که به دلیل اعتراض مهرامی‌ها به قضاوت بازی و ترک زمین توسط مربیان و بازیکنان این تیم با حاشیه‌های زیادی همراه بود، تصمیم گیری شود.

در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه گذشته دیدار تیم‌های همیاری و مهرام در زنجان برگزار شد. این بازی در کوارتر سوم و در حالیکه به سود تیم میزبان در جریان بود به دلیل اعتراض مهرام به قضاوت بازی و ترک زمین توسط بازیکنان و مربیان این تیم نیمه تمام ماند و در نهایت با اعلام نتیجه 20 بر صفر به سود همیاری زنجان تمام شده اعلام شد.