واکسن هپاتیت B احتمال ابتلا به سرطان کبد را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود مردانی افزود: امروزه عفونت ها به عنوان یکی از علل بروز برخی سرطانها شناخته شده که ویروسهای پاپیلوم انسانی (HPV)، هلیکوبکتر پیلوری و ویروس هپاتیت B و C از جمله این عفونتهاست.

وی با اشاره به اینکه 9/1 میلیون مورد سرطانها مربوط به سرطانهای گردن رحم، روده و کبد است که منشا عفونی دارند، یادآور شد: بیشتر این سرطانها در کشورهای در حال توسعه که راه های پیشگیری را در دسترس ندارند، اتفاق می افتد.

مردانی خاطر نشان ساخت: واکسن هپاتیت B اولین واکسن کشف شده ضد سرطان و واکسن پاپیلوم انسانی که به منظور جلوگیری از ابتلا به سرطان دهانه رحم به کار می رود، دومین واکسن کشف شده ضد سرطان در دنیاست.

وی ادامه داد: بالاترین میزان ابتلا به سرطان از طریق بیماری عفونی در میان زنان، سرطان دهانه رحم و در مردان سرطان کبد و روده است که واکسیناسیون به عنوان یک روش مهم و موثر برای پیشگیری از عفونتهای ویروسی می تواند، باعث پیشگیری از این سرطان شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در دهه اخیر، واکسیناسیون علیه بیماری ویروس پاپیلوم انسانی و ویروس هپاتیت و پروستات پیشرفته با هدف پیشگیری از سرطانها در دنیا ساخته شده است.

با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری در ابتلا به سرطان، "اولین همایش سرطان و پیشگیری" با هدف تبادل اطلاعات میان نهادهای علمی و اجرایی کشور 7 و 8 بهمن ماه در تهران برگزار می شود که نقش واکسیناسیون در پیشگیری از سرطان به عنوان یکی از محورهای آن تعیین شده است.

بیش از 80 درصد سرطانهای کبد به دلیل ابتلا به هپاتیت B و C است. سرطان کبد پنجمین علت شایع ابتلا به سرطان در میان مردان و هشتمین علت شایع ابتلا در زنان است.

به گفته مردانی از سال 1372 در ایران، تمامی نوزادان به هنگام تولد علیه ویروس هپاتیت B واکسینه شده اند و امید می رود بعد از چهار دهه آینده، هیچ فردی در کشور به علت ابتلا به هپاتیت B دچار سرطان کبد نشود.

اولین همایش سرطان و پیشگیری از سوی موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان، وزارت بهداشت و نیز انجمنهای علمی تخصصی برگزار می شود.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی www.hamayesh.ncii.ir مراجعه کنند.