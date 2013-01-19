مشکلات قاچاق باید ریشه ای بررسی شود/مرزها در کشور تهدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فداحسین مالکی در نشست مشترک ستاد مرکزی مبارزه کالا و ارز رئیس جمهور با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری از وظایف کمیسیون مبارزه با قاچاق است، افزود: با داشتن نگاهی اقتصادی و پرهیز از نگاه پلیسی باید از سرمایه گذاری های انجام شده در کشور حمایت کرد و این از وظایف لاینفک این کمیسیون است.

وی با اشاره به این مطلب که استاندار و مدیران استانی در مقوله مبارزه با قاچاق خوب کار کرده اند اظهار داشت: تشکیل کمیته ای در استان با محوریت رفع دغدغه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند بر حمل و نقل دریایی و زمینی و صدور حواله ها نظارت داشته باشد و از حساسیت موضوع بکاهد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امورمبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ابراز داشت: این کمیته باید زیر نظر کمیسیون مبارزه قاچاق و کالا و ارز استان باشدتا نظارتی کامل بر تمام ورودیها و خروجیهای استان داشته باشد و گزارش جامعی از روند صدور حواله ها و ارتباطی در این زمینه با استانهای همجوار برقرار شود.

مالکی با بیان این مطلب که با ثابت کردن این مقوله که مرزها در کشور تهدید نیستند بلکه فرصتی مناسب برای کشور محسوب می شود ابراز داشت: اجرای طرح شبنم باید در کالاهای داخلی هم اجرایی شود.

وی بر اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و اظهار داشت: دغدغه اساسی این کمیسیون اجرای کامل فرمان رهبری است که باید با فرصتها و پتانسیلهای لازم درکشور اجرایی شود.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم در این نشست گفت: جایگاه ستاد در راستای فرمان مقام معظم رهبری گام بر می دارد و و با رصد و آسیب شناسی در حوزه اقتصادی می توان این امر را اجرایی و تسریع کرد.

ابویی ادامه داد: اصلاح زیر ساختها و انضباط بخشی به چرخه اقتصادی زیر بنای تمام فعالیتها است که باید در کشور انجام شود.

وی بر تبیین فرمان مقام معظم رهبری تاکید کرد و ابراز داشت: توجه به ریشه ها و عوامل قاچاق کالا در کشور نقطه عطفی در موضوع اقتصاد نظام است.

ابویی بابیان این موضوع که فرمان رهبری باید در همه دستگاهها تبلور کند اظهار داشت: سلامت و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی سه اصلی است که باید رسانه ها و خصوصاًصدا وسیما در این امر پیشگام باشد.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشورنگاه امنیتی به مقوله قاچاق را دارای جایگاهی مهم دانست و اضافه کرد: باید به نحو شایسته از ظرفیتهای امنیتی استان استفاده شود و نظم بخشی کاملی بر شناورها و حوزه های حمل و نقل زمینی صورت گیرد.