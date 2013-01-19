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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

عابدی:

شاهرودی‌ها در برگزاری جشنواره تئاتر بسیج نمره 20 گرفتند

شاهرودی‌ها در برگزاری جشنواره تئاتر بسیج نمره 20 گرفتند

شاهرود-خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره تئاتر بسیج (شاهرود) با بیان اینکه هنرمندان حاضر در این جشنواره به برگزارکنندگان آن نمره 20 دادند، گفت: بخش کودک و عروسکی جشنواره‌، درخور شأن بسیج و هنرمندان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی شامگاه جمعه در مراسمی که با حضور هنرمندان دهمین جشنواره تئاتر بسیج (شاهرود) که در محل هتل پارامیدای این شهر برگزار شد؛ گفت: همه دستاندرکاران برگزاری جشنواره سنگ تمام گذاشتند و انصافا نمره 20 شایسته آنهاست.

وی افزود: همه امور مربوط به برگزاری جشنواره با دقت و در کمال ادب و احترام از سوی مجریان دنبال شد و به شکر خدا کمبودی احساس نشد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان شمالی تصریح کرد: بخش کودک و عروسکی جشنواره‌ سراسری تئاتر بسیج، درخور شان بسیج و هنرمندان بسیجی برگزار شد.

وی  خاطرنشان کرد: 10 گروه نمایشی از استان‌های تهران، کرمان، مرکزی، گلستان، آذربایجان شرقی، قزوین، کردستان، اردبیل، خراسان رضوی و سمنان در این جشنواره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

عابدی اضافه کرد: رای کمیته داوران، روز شنبه در مراسم اختتامیه ای که در شهر سمنان برگزار خواهد شد؛ اعلام می شود.

دبیر علمی جشنوارههای تئاتر رضوی ادامه داد: پتانسیل‌ها، قابلیت‌ها و توجه ویژه شاهرودی‌ها به مقوله تئاتر و هنرهای نمایشی باعث شده تا امروز شاهد برگزاری شایسته این جشنواره در این شهر باشیم و از این آزمون سربلند بیرون آییم.

وی در خاتمه تاکید کرد: هنرمندان حاضر در جشنواره بواسطه میزبانی خوب شاهرودی‌ها دعا خواهند کرد تا جشنواره بعدی تئاتر سراسری نیز در این شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 1794323

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