به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی شامگاه جمعه در مراسمی که با حضور هنرمندان دهمین جشنواره تئاتر بسیج (شاهرود) که در محل هتل پارامیدای این شهر برگزار شد؛ گفت: همه دستاندرکاران برگزاری جشنواره سنگ تمام گذاشتند و انصافا نمره 20 شایسته آنهاست.

وی افزود: همه امور مربوط به برگزاری جشنواره با دقت و در کمال ادب و احترام از سوی مجریان دنبال شد و به شکر خدا کمبودی احساس نشد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان شمالی تصریح کرد: بخش کودک و عروسکی جشنواره‌ سراسری تئاتر بسیج، درخور شان بسیج و هنرمندان بسیجی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: 10 گروه نمایشی از استان‌های تهران، کرمان، مرکزی، گلستان، آذربایجان شرقی، قزوین، کردستان، اردبیل، خراسان رضوی و سمنان در این جشنواره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

عابدی اضافه کرد: رای کمیته داوران، روز شنبه در مراسم اختتامیه ای که در شهر سمنان برگزار خواهد شد؛ اعلام می شود.

دبیر علمی جشنوارههای تئاتر رضوی ادامه داد: پتانسیل‌ها، قابلیت‌ها و توجه ویژه شاهرودی‌ها به مقوله تئاتر و هنرهای نمایشی باعث شده تا امروز شاهد برگزاری شایسته این جشنواره در این شهر باشیم و از این آزمون سربلند بیرون آییم.

وی در خاتمه تاکید کرد: هنرمندان حاضر در جشنواره بواسطه میزبانی خوب شاهرودی‌ها دعا خواهند کرد تا جشنواره بعدی تئاتر سراسری نیز در این شهرستان برگزار شود.