به گزارش خبرگزاری مهر، دوربین چند زاویه ای دانه برف توسط محققان دانشگاه یوتا ساخته شده و از سه دوربین با سرعت بالا و حسگرهای مادون قرمز استفاده می کند تا تصاویر دانه های برف را درحالی که از آسمان به زمین می افتند بگیرد.

سرعت زمان نوردهی این دوربین 25000/1 یک ثانیه است و این دستگاه می تواند سرعت رسیدن برفها به زمین را نیز اندازه گیری کند و ضرورتی ندارد که اشاره شود این دوربین تمام اقدامات خود را بدون لمس برفها انجام می دهد.

مقدار نوری که به فیلم یا گیرنده تصویر می‌رسد، نوردهی گفته می‌شود. این مقدار ترکیبی از نور موجود، عدد دیافراگم و سرعت شاتر است و موثر از درجهٔ حساسیت فیلم یا سنسور مورد استفاده است.

نمونه هایی از دانه های برف که تصویر آنها توسط دوربین چند زاویه ای دانه های برف گرفته شده است؛ این دوربین با حسگرهای سه بعدی و سه دوربین با سرعت بالا، از دانه ها هنگام فرود روی زمین تصویربرداری می کند

تیم گارت از محققان جوشناسی دانشگاه یوتا اظهار داشت: احتمالا تصاویر زیبا از دانه های برف را که توسط یک میکروسکوپ گرفته شده را دیده اید، این تصاویر درحالی که زیبا هستند، تصویر دانه های برفی هستند که بسیار نادر هستند.

اکثر دانه های برفی که در طبیعت یافت می شوند در حقیقت دسته هایی از چنین دانه هایی هستند که به یکدیگری چسبیده اند، چرا که اگر تنها یکی از آنها زیر میکروسکوپ قرار بگیرد، به سرعت از بین می رود، اما تحلیلهای صحیح از دانه های برف که دانشمندان از آن به عنوان hydrometeor یاد می کنند برای پیش بینی و ارائه مدلهای بهتر از رفتارهای طوفانهای برفی ضروری است.

این تصاویر سه بعدی و بسیار دقیق ارائه شده توسط این دوربین می تواند به محققان کمک کند پیش بینی های دقیقی از وضعیت کولاک و بارش برف صورت دهند.

پیش از این چنین مدلهایی براساس شیوه های اندازه گیری برفها به صورت دستی صورت می گرفت که در دهه 70 توسط محققان فراهم شده است.

تصاویر سه بعدی و بسیار دقیق این دوربین می تواند به شبیه سازی مدلهای بارش برف کمک کند

دانه های برف توده هایی از کریستالهای یخ زده هستند که می توانند اندازه ها و اشکال مختلفی داشته باشد و هر کدام از دانه برف ساختار منحصر به فردی دارد.