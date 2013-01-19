یک شرور در سیرجان به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی سیرجان گفت: سربازان گمنام امام زمان( عج) پس از اشرافیت کامل بر محل استقرار شرور و قاتل فراری با اجرای عملیاتی غافلگیرانه وی را در حوالی یکی از روستاهای سیرجان شناسائی کردند.

مهدی بخشی افزود: پس از خودداری شرور از تسلیم و اقدام به شلیک به سوی مامورین در درگیری مسلحانه وی با مامورین مورد اصابت گلوله واقع شد و به هلاکت رسید.

وی بیان داشت: معدوم مذکور سرکرده باند شرارت و عامل شهادت خدابخش هاشم زهی،رئیس شورای حل اختلاف روستای عشایری سرزه و مسئول عملیاتی قرارگاه شهید معمار سپاه شهرستان ریگان نیز بوده است.

دادستان سیرجان یادآور شد: شرور مذکور سرکرده باند راهبندان مسلحانه و سرقت وحشیانه اموال و طلاجات زنان و افراد عبوری در جاده ریگان به رودبار نیز بوده که اکنون به سزای اعمال خود رسید.

این مسئول قضایی در ادامه افزود: یکی از نیروهای همراه شرور نیز در مخفیگاه دستگیر و یک قبضه سلاح کلاشینگف به همراه حدود150 فشنگ مربوطه و مقادیری مواد مخدر از آنها کشف که پرونده برای تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح است.

کرمان جایگاه 18 کشوری را از لحاظ پرونده های مطالبه مهریه دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:پرونده های ورودی به دادگستری با موضوع مطالبه مهریه در استان کرمان، رتبه 18 کشوری را به خود اختصاص داده است.

حمید خالقی ادامه داد: ورودی این پرونده ها سه هزار و 691 فقره بوده که به ازاء هر 100هزار نفر جمعیت 129 پرونده در دادگستری تشکیل شده است.

این مسئول قضایی ادامه داد: نسبت به سال قبل ورودی این پرونده ها قریب به 20 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: از نظر رشد نیز جایگاه 13 کشوری از آن استان کرمان است.